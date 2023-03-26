升息尾聲 聚焦波動度、高評級債

聯準會（Fed）全票通過宣布升息1碼，去年以來連續九次調高利率，並且來到2007年10月新最高水準。法人表示，隨著升息步入尾聲，有鑑於利率會維持在高檔一段時間，布局債市在顧及收益率的同時，更需聚焦波動度與高評級債。

安聯投信海外投資首席許家豪指出，這次Fed會後聲明中刪除前八次「持續升息可能為適宜」的措辭，顯示銀行體系動盪已影響經濟表現，原則上可將銀行業壓力視為升息效果，暗示聯準會再升息空間有限，今年底利率預測中值與前次相同為5.1％，意味今年可能只剩下1碼升息的空間。

由於Fed表示通膨仍然高的情況下，目前並不考慮今年內降息，同時也將持續縮減資產負債表。官員預測顯示明年才有可能降息，明年底預測中值自4.1％調整為4.3％。若觀察最近二次聯準會經濟預測差異，美國經濟面臨下行風險，但仍有機會軟著陸，最新預期中，聯準會調降今年失業率，上調通膨，今、明年經濟成長則下調，長期經濟成長率維持在1.8％。

面對通膨僵固壓力和貨幣政策的外溢效果，許家豪認為，不難發現Fed顯得進退兩難，考量這次升息週期的收緊速度是1980年代以來最快，加上近期矽谷銀行、瑞士信貸等金融業風波，即便短期內不容易降息，升息週期應該已經接近尾聲。

展望後市，伴隨著收緊政策後的經濟下行，投資人應該謹慎看待，但從過往經驗，可留意當政策步調轉變，往往提供進場機會，目前債券收益水準具有吸引力，可做為投資組合中，平衡收益及波動的優質配置。

安盛投資管理投資組合經理劉茜分析，目前股債配置比是股票45％、投資級債20至30％，有靈活運用工具，由於矽谷銀事件後預期未來美國中小銀行放款能力與意願下降，將衝擊到中小企業，讓經濟下滑，接來下的投資策略會增加固定收益的部位。