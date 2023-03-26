兩會政策利多發酵 陸股走揚

大陸兩會閉幕後，滬深股通擴大標的名單調整生效，北向資金呈現連續淨流入。法人表示，看好兩會發布的消息和政策，即使陸股之前要經過一波漲勢之後預期會有一段整理期，但在政策利多發酵之後，將使大陸企業盈利呈現強勁成長，有機會帶動陸股中長線向上走揚。

聯博指出，大陸復甦之路預計仍崎嶇不平，儘管短期局勢尚不明朗，但最壞情況已過。就短期而言，預計消費需求將帶動經濟回溫，有助於支撐出口，因為在外部需求疲弱與全球面臨經濟衰退風險的背景下，大陸出口表現不振。

但由於陸股評價面具吸引力，仍可能進一步回升。在大陸經濟與企業獲利可能在未來幾個月觸底，企業獲利一旦回溫，可望帶動下一階段的經濟復甦。

第一金中國世紀基金經理人張帆認為，大陸的人均所得在超過萬元以後，經濟開始出現調整、轉型，A股全面性的股價大漲行情較難出現，但重點扶持的優勢產業則有相對投資利基，目前相對看好市場需求穩定、成長態勢明顯的新能源、綠電等產業標的，正好也是這波滬深股新納標的的重點產業之一。面對大陸股市波動，建議配置策略宜採分批買進、定期定額，長線持有。

霸菱股票團隊看好今年「兩會」期間發布的消息及政策。霸菱分析，在習近平的第三個任期內，大陸政府將致力確保大陸經濟穩定及政策連續性。在內部經濟復甦和政策支持的共同助力下，有望實現GDP年成長5％的目標，未來會繼續密切關注各項經濟指標。目前相對看好基本面具吸引力、有望受惠於該地區的永續增長、供應鏈自給自足、科技創新以及環境意識等結構性增長機會的企業如新基建、內需消費、醫療保健、科技本土化等中長線產業前景。

對於陸股篩選，聯博建議，鑑於經濟持續重啟與政府出手提振消費，相對看好消費型企業的投資機會，也看好營運與大陸長期政策接軌的企業，如科技安全與國內減碳政策的受惠業者。