SVB啟示錄 台杉點出新創5大避雷守則

美國矽谷銀行（SVB）事件震驚美國新創圈，不乏有在美國開拓市場的台灣新創也是SVB的存款戶，鏈結台、美新創市場的台杉投資創投，表示已確認投資組合中的61家公司，計有15家為SVB存戶，在美國聯邦存款保險公司（FDIC）正式接收並提出對存款戶的保障後，相關公司營運皆不會受到影響。

台杉投資總經理翁嘉盛，過去長住美國矽谷超過30年。他表示，這場震撼教育的危機雖然已經解除，但此次事件有些值得台、美新創學習的經驗，諸如新創在現金管理作業上，仍要建立起必要的內控機制及每月現金流的預測，帳戶內也要至少維持公司三～六個月營運的現金存款等措施，且應主動與各利害關係人說明並尋求外部資源。

翁嘉盛統整實務經驗成五項重點，提供給新創事業作為參考：

一、維持帳戶的營運準備金並分散存款風險：許多新創為管理方便及建立與銀行信用往來，常將公司現金都存於單一帳戶；SVB事件爆發後，建議新創應該要有兩個銀行帳戶，其中一個應選擇大型跨國銀行。而每個帳戶內應存有三～六個月的營運資金可彼此支援，如此也便於公司在不同銀行建立信用評等，有利未來資金調度。

二、建立公司財務內控機制：無論新創是否設有財務長，在網路轉帳便利的時代，公司的財務內控機制更顯重要。這包括要強化一定金額的撥款簽核流程並落實職務代理人制度，確保公司面臨大筆資金需求時能即時取用。

三、保本的現金管理原則：許多新創在取得貸款或是募資成功後，會將部分資金拿去進行短期投資或是定存，無論公司選擇哪一項財務管理方式，都必須考量保本及可即時變現性兩大原則。

四、預測每月現金流：新創可以從帳單到期日、每月現金收入與支出的日期做規劃，確保手上的現金額度。

五、主動與各利害關係人說明並尋求外部資源：金融風暴絕對不會只影響單一公司或企業，新創在面對金融危機時應主動和股東、廠商、員工等說明面臨的困難，同時，亦可探詢各公、私部門可提供的額外協助。在SVB爆雷後，矽谷附近的多家銀行針對SVB存戶提供不同的貸款方案，也是新創取得不同資源的因應方法。

翁嘉盛表示，近年來從疫情、戰爭、升息通膨及地緣政治風險等。加劇全球經濟的變動幅度，但他相信，每次危機所帶給新創產業的不同啟示，都將會強化新創的體質與韌性。

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