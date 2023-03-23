防流動性風險 壽險業RS交易 金管會再放寬

防範台美利差再擴大、新台幣兌美元又大幅貶值，引爆壽險流動性風險，金管會23日宣布，放寬保險業附條件交易債券種類，新台幣部分新增國內金融債、公司債的附賣回（RS）交易，及新增金融機構保證商業本票的附買回（RP）與RS，並規定公債及商業本票RS、金融債與公司債RP與RS總金額，不得逾保險資金2％，即約新台幣6,052億元額度。

外幣部分新增國際板債券RS，與外國金融債、公司債、美國三房的住宅不動產抵押貸款債券（RMBS）的RP與RS交易，限額為國外投資額度的2％，保險局副局長蔡火炎表示，這部分約新台幣2,723億元。

蔡火炎表示，RP是保險業接受其他機構以債券擔保出借資金，賺取利息，但RS則是保險公司有短期融通的意味，即以手中債券作擔保，向銀行或其他金融機構調度短期資金，所以RS會設交易限額。

壽險業者指出，這是為了解決突然出現的流動性需求「預作準備」，壽險公司手中有大量的公司債、金融債及國際板債券，尤其是美元部分，未來可用RS調度美元現金。

壽險業認為，去年新台幣兌美元匯率一路從27.69元急貶，去年10月直接貶破32元，美國10年期債公殖利率則是從年初的1.51％，10月飆破4％，美元保單保戶紛紛提早解約，去年第四季美元傳統保單解約金逾新台幣2千億元，保戶想解約將資金轉往銀行優利定存或美元債券，即便兌換為新台幣亦有大量匯兌利益。

因此保單解約潮最嚴重是去年10月，再加上新台幣一路急貶，壽險公司避險用的衍生性金融商品要展延，必須以現金支付保證金，即解約、續約兩大現金需求，讓壽險公司一度要靠債券RS調度現金，但之前國內部分只有公債可作RS，國外部分亦是公債及國庫券可作RS，壽險公司其實投資不多，可作RS的量亦不大。