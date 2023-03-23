青世代理財 三原則最安心

據「青世代幸福大調查」顯示，台灣介於25到39歲間的青世代幸福感普遍不足，滿分10分，但幸福感平均僅6.5分在及格邊緣，投資績效滿意度平均更只有5.3分，對投資績效不滿意主要原因，是青世代擔心虧損或已發生虧損等。

富達投信表示，「青世代幸福大調查」分別以職場生活、投資理財、環境社會三個面向，向青世代族群進行幸福感大調查。調查期間是在2022年12月8日至2022年12月18日，回收有效問卷1,050份，抽樣誤差在95％信心水準下，整體最大可能抽樣誤差為正負3％。

調查結果指出，受訪的台灣青世代中有7成5表示有投資理財習慣，當中有超過6成每個月運用3成或以下薪資進行投資。進一步檢視有投資理財的青世代，投資滿意度平均僅5.3分，投資理財前三大困難分別是擔心虧損或有虧損經驗（52％）、投資理財知識不足（45％）、沒時間瞭解投資商品（40％）。

台灣青世代面對投資虧損時的態度時，富達投信說，有32％受訪者表示先放著不管，另30％等待時機逢低加碼，還有28％進一步了解該標的長期投資前景後再決定如何處置，僅10％選擇停損退場。

富達投信建議青世代可掌握理財三原則，一是先設定明確用途為投資目標。若是作退休準備，可選擇每年5％報酬率，穩定累積20年至30年就很足夠；但如果是為累積購車或旅遊基金，可依據需要的資金，選擇以股息、債券、多重資產等穩定收益型金融商品配置創造被動收入，完成人生每個階段的目標。二是選擇值得信賴的專業投資團隊。三是定期定額紀律投資。

法人認為，上述三原則看似簡單且老生常談，但是有沒有執行，十年之後結果大不同，但仍提醒青世代必須先審視個人的風險承受能力與投資目的，等待時間、耐心回收長期投資效益。

統一投信強調，在景氣藍燈時進場投資，更是投資人逢低分批進場的好時機。依照過去的歷史經驗來看，透過優質的主動式台股基金進行「藍燈定期定額投資法」，一年後多有不錯的報酬。從2000年以來至今，台灣出現過七輪景氣藍燈，少則短短三個月內就迅速轉綠，但有時則需要超過十多個月才能翻綠。只要投資人看到第一顆藍燈亮起時就開始定期定額台股，以加權指數或電子指數為例，一年後正報酬機率逼近9成，7次定期定額平均報酬率分別都有近10％或12％。