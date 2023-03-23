非投資等級債 可優先布局

英國及歐洲克服能源短缺困境，順利度過冬季，使經濟表現優於預期、使市場悲觀情緒消散，與美國相比，英國非投資等級債表現佳，2月份上漲1.03％，大幅優於美國非投資等級債2月下跌1.38％。投信業者認為，非投資等級債價格已回到合理區間，可優先布局。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，非投資等級債價格已回到合理區間，殖利率約在7％至8％，總報酬仍具吸引力，目前高利率環境使得短天期和長天期債券總報酬差異不大，但短天期波動較小，因此，配置短天期債券較為吸引人，建議優先布局具提前買回條件的非投資等級債券，降低投組的波動度。

李怡慧說明，提前買回非投資等級債投資於一般全球非投資等級債券，可獲得較高債券殖利率，但卻著重布局於有機會被提前買回的標的，等於布局短存續期間的債券，因此承擔的違約風險、不確定風險較低，大幅提升資產防禦力。

債券甜蜜點湧現，國內投資人也瘋買債券ETF，推升債券ETF規模創新高。中國信託投信指出，A級以上公司債ETF殖利率來到5％，加上信評高、波動風險相對低，兼具收益及投資避險，吸引投資人大膽擁抱債券ETF。

展望後市，中信高評級公司債經理人游忠憲分析，銀行倒閉事件是否能使美國聯準會轉鴿，成近期市場關注焦點，通膨與實體經濟滯後的影響性以及對企業基本面的衝擊，將牽動信用利差的走勢。但整體來看，聯準會最晚在第二季停止升息，已成市場共識，當前利率距離終端利率也只剩小幅空間，一旦停止升息，債券價格將有望築底反彈，投資人現在布局中信高評級公司債，可獲得短搶高息、長賺價差的機會外，還可抵禦景氣風險。