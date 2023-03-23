亞股拉回修正 越股相對有撐

國際投資信心薄弱使得亞股近期出現較大震盪，MSCI新興亞洲股票指數近一個月出現了6％的拉回修正，然觀察各國股市表現，受政策支撐的越南股市表現相對抗震，美國銀行接連倒閉，顯示高利率已影響全球經濟，但考量通膨黏性，越南央行先下調部分利率因應，象徵為全面降息準備，提供股市相對有力的動能。

日盛越南機會基金研究團隊表示，今年以來越南貿易呈順差，外資回流且匯率穩定，促成央行透過調降利率支持經濟。部分商業銀行針對中小企業貸款也公布一系列利率優惠，預期第二季央行將更積極透過公開市場操作、購買外匯等方式增加市場流動性，緩解國內企業信貸壓力。

根據越南投資部統計，今年以來外資直接投資（FDI）中，新註冊專案數共261個、年增42.6％，新註冊金額超過17.6億美元、年增約180％。以產業來看，外資投資製造業的比重最高，預期FDI將為今年越南經濟成長的重要驅動力。日盛越南機會基金研究團隊建議，投資人可鎖定越南股票型基金逢回找買點，或以定時定額方式布局，增加中長期投資實力。

展望亞股，台新新興市場機會股票基金經理人李文孝指出，陸2月製造業及非製造業PMI進一步好轉，且擴展至各面向及各行業別，復甦情況好於預期，預期第一季大陸經濟將呈現解封後的熱絡情勢，下半年經濟進一步提升，預期帶動亞股基本面下半年將好轉。加上目前評價偏低，股市震盪後仍將持續吸引長線資金，有利資金回流新興亞洲。

李文孝認為，產業操作上，隨著世界各國更加重視氣候變化問題，電動汽車、電池儲存產品及供應鏈等與可持續發展相關的行業將受到更多關注。以國家來看，以大陸及台灣為優先考量，大陸內需動能恢復，出口也在外商製造業加持下而成長，在市場動盪中將勝出。

台股方面，晶圓代工景氣可望在第一季落底，第二季半導體產業庫存調整完畢，估計企業營收年增率逐季上揚，獲利年增率可望在下半年轉正，對於台股後市仍樂觀看待。