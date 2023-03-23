上海銀總座林志宏將退休 7/1起郭進一接棒

上海商業儲蓄銀行(5876)3月23日董事會通過總經理林志宏將於今年6月底屆齡退休，自7月1日將由執行副總經理郭進一升任總經理，這項人事案尚需報經金管會核准。

上海商銀現任總經理林志宏畢業於成功大學及台灣大學EMBA管理學院在職碩士專班，民國74年進該行服務迄今已38年，歷任土城分行首任經理、國際金融業務分行(OBU)、國營二部、企業金融事業部、通路管理部及客戶金融事業部等部門主管、副總經理、資深副總經理及執行副總經理，並兼任發言人，銀行資歷豐富，尤其嫻熟兩岸金融及國際金融業務。

民國110年1月1日起擔任該行總經理，積極推動信託2.0全方位信託及產業金融，落實綠色金融行動方案3.0，並持續佈建都會區分行服務網絡，啟動新核心系統建置專案，提升財金部交易系統與組織功能，推動數位金融處組織改造以吸引數位金融人才，同時也完成現金增資140.6億元，充實資本適足性。

林志宏擔任總經理2年多來，經營績效卓著，去年創造該行個體稅後盈餘149.4億元的歷史新高，同時連續4年獲金管會公平待客原則評核前25％績優銀行，在國際ESG評比方面，也獲得MSCI調升ESG評等為AA級，以及獲得S&P全球永續年鑑調升為產業前10％的優良評級，顯示該行營運兼具良好的經營績效與永續績效。

上海商銀即將接任總經理的郭進一，畢業於中興大學，民國74年即進入上海商銀服務迄今已38年，服務期間曾擔任該行承德分行、三重分行、國際金融業務分行(OBU)、新北區域中心、個人金融事業部及企業金融事業部等單位主管，民國100年升任副總經理，102年兼任通路管理部主管，並督導存匯事業部及數位金融處，108年升任資深副總經理，增加督導客戶金融事業部，111年升任執行副總經理，負責督導事業部、通路管理部、債權資產管理處及資訊總處，銀行資歷完備，嫻熟銀行經營與管理。

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