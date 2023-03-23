現增不順？三商壽：催繳為標準作業程序

三商壽去年第二次現增5億股（25.25億元）繳款期間已在今年3月23日截止，但有部分股東未繳納現金增資股款，三商壽23日重訊公告催繳。

三商壽指出，這是屬於現增的標準作業程序，公司過去也都會給原股東一個月的催繳期間。目前現增案均依進度完成，後續會依程序進行公告。

三商壽重訊公告，此次股款催繳期間自今年3月24日至今年4月24日下午3點30分止為，尚未繳納股款之股東，請於上述期間持原繳款書至國泰世華銀行世貿分行及全台各分行辦理股款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。

為達到法定資本適足率（RBC）在200％以上，淨值比要高於3％，三商壽去年二度現金增資、活化不動產、金融資產重分類、賣復華投信，今年第一季又再進行一次現增，去年已完成現金增資87.26億元，加上現正收款的5億股（25.25億元），共增資112.51億元；不動產活化獲利12.6億元；今年1月1日資產重分類淨值可增加53.47億元；復華投信股權交易案流程作業進行中，預計可獲利13億元，四大項共191.58億元。

然而，三商壽最新公布經董事會承認的去年財報數字，其中淨值數字雖然較第3季增加18.52億元，但是淨值資產比在2％上下，加上去年上半年，已連續二期低於金管會警示門檻的3％紅線，清償能力已達「示警」標準，連二期低於2％就要限期改善，如今卻面臨增資不順的窘境。

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