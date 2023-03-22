一銀 15度蟬聯績優總行獎

經濟部、金管會及中小企業信保基金於22日共同表揚「2023中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」，第一銀行獲「信保金質獎─績優總行」、三座「信保金質獎─績優授信經理人」與「綠色授信推動獎」等五座獎項；其中「信保金質獎─績優總行」已是第15度獲獎，「信保金質獎─績優授信經理人」得獎次數亦優於金融同業，顯見一銀積極推展信保基金保證機制成果豐碩，屢受主管機關與企業的肯定。

一銀作為中小企業最堅強後盾，截至去年底，已連續13年蟬聯「中小企業放款」市占第一，全年度協助中小企業移送信保基金保證的送保承作量達1,919億元，亦位居同業之冠；這次獲「信保金質獎」，信保基金對同一企業保證融資總額度將可額外增加3,000萬元，即同一企業保證融資額度提高至1.8億元，是信保基金給予一銀客戶的實質獎勵。

一銀亦積極推動綠色金融，兩度拿下行政院國家永續發展委員會「企業類國家永續發展獎」，這次亦獲信保特別獎「綠色授信推動獎」獎項；為鼓勵企業將資金投入綠色用途或減碳轉型，一銀以實際行動落實ESG（環境、社會、公司治理）理念，善盡財務供應鏈中的社會責任，推出「綠色永續金融優惠授信專案」，提供客戶優惠的貸款利率，滿足企業綠色轉型需求，發揮金融機構對產業永續經營的正向影響。

此外，為推動普惠金融，一銀推出企業線上申貸平台「微企e時貸」，該平台因沒有營業時間限制，企業主24小時皆可透過線上平台完成貸款申請，流程僅須3分鐘，有效大幅提升行動及網路金融服務的便利性，滿足不擅與銀行互動的微企公司資金需求。

展望未來，一銀將秉持著「就在你左右」的經營理念，持續力挺中小企業，並搭配信保基金的各項保證措施，提供中小企業營運資金，協助企業成長茁壯，再創佳績。