全國農業金庫沒踩雷 瑞信部位早就賣掉

金管會清查有5家國內銀行業持有瑞士信貸銀行AT1債券。全國農業金庫22日主動說明，曾經持有瑞士信貸債券部位，但在去年5月中旬進行處分所有部位，因此今年3月10日瑞士信貸爆發信用危機時，已無暴險部位。

全國農業金庫說明，2022年5月16日瑞士信貸遭標準普爾調降信用評等，由BBB+調降至BBB，雖然仍為投資等級，全國農業金庫為避免強力升息循環下，引發金融機構信用危機，次(17)日即處分瑞士信貸的所有部位。

至於美國中小銀行連環爆的矽谷銀行、標誌銀行、銀門銀行及第一共和銀行發行或保證的相關金融商品，全國農業金庫董事長吳明敏也表示，「全國農業金庫從未持有，不受任何影響。」

全國農業金庫曾是美國次貸危機相關投資商品的受害者，吳明敏接任現職以來，對於資金管理重視風險控管，堅持不走鋼索、尊重專業。該行表示，將持續嚴謹管控風險，扮演更為稱職的資金管理者角色，協助政府執行「健全農業金融機構之經營，保障存款人權益，促進農漁村經濟發展」法定任務。

潤寅詐貸案 也化險為夷

我國史上金額最高的詐貸案「潤寅詐貸案」，潤寅集團子公司「潤琦公司」2019年初曾向農業金庫提出融資需求，農業金庫員工堅持專業立場，積極求證交易的真實性，在詐貸風暴中也化險為夷、毫髮無傷，成功守護股東權益。

吳明敏接任農業金庫董事長以來，對於資金管理重視風險控管、堅持不走鋼索、尊重專業。未來，將持續嚴謹管控風險，扮演更為稱職的資金管理者角色，協助政府執行「健全農業金融機構之經營，保障存款人權益，促進農漁村經濟發展」法定任務。

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