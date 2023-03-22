SVB事件 科法斯：貨幣緊縮將使風險加劇

歐美銀行地雷事件連環爆，針對近期一連串的銀行冰風暴，科法斯表示，矽谷銀行破產事件是單一事件、非發生系統性風險，但這一事件凸顯了升息對金融穩定的影響以及美國科技行業面臨的高風險，另外，貨幣緊縮政策影響會有很大的滯後性！

針對SVB銀行事件及其影響，科法斯出一份報告指出，雖然SVB銀行是專為矽谷地區的科技新創公司提供金融服務，但據估計，截至2022年底，SVB已成為美國第16大商業銀行，總資產約為 2090 億美元。該銀行的倒閉似乎並非出於系統性原因，但也凸顯了升息已對金融穩定及美國科技行業發生影響已超過想像。

科法斯進一步指出，高利率對其科技客戶群的打擊尤為嚴重。這導致了創投資金的減少，加劇了科技公司的現金消耗。因此，SVB 早在去年已出現客戶資金外流。此外，美準會的升息，美國證券價格下跌，導致SVB資產縮水、財務狀況惡化後，引來客戶和投資者信心喪失，最終引發了銀行擠兌。監管機構隨後緊急宣布，將保障所有存款人獲得全額補償，這超出了法律通常規定的擔保範圍。

但從目前來看，科法斯說，美國聯邦存款保險公司估計美國銀行業已經存在約6200億美元的未計價損失，為防止危機蔓延，美國監管機構宣布了一項新的緊急貸款計畫，旨在確保「銀行有能力滿足所有儲戶的需求」，已做好準備應對任何可能出現的流動性壓力。即使如此，SVB 破產事件凸顯美國科技行業風險加劇！

近年來，不斷上升的利率使新創企業越來越難以獲得資金，阻礙其估值提升和實施宏偉項目。科法斯說，由於宏觀經濟環境的惡化，該行業的廣告收益也在不斷下降，所有這一切導致了該行業近期的大規模裁員。

科法斯認為，高利率和重要融資機構的破產，可能會給美國科技行業帶來更多動盪，也會讓聯準會面臨艱難抉擇。美聯準會目前面臨的三難困境：既要維持價格穩定，促進充分就業，同時又要確保金融穩定。SVB這些事件也提醒大家，無論是從宏觀經濟角度還是金融角度來看，貨幣緊縮政策的影響具有很大的滯後性。

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