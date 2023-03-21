凱基行動銀行APP 4大有感升級

凱基銀行秉持「以客戶為中心」企業理念，持續推出數位金融服務，為解決客戶使用上的痛點、提供安全、便利及貼心的服務，去年底以客戶體驗的角度出發，推出全新行動銀行APP，打造使用者友善的四大操作介面。

凱基行動銀行APP全新友善的四大操作介面，提供客戶專屬個性化首頁，可自選常用功能捷徑，並優化選單架構、整合式介面設計，讓客戶更容易找到需要的資訊與功能，便捷完成線上交易，推出後至今行動銀行客戶成長逾1成，數位交易次數亦成長近2成，顯示新版行動銀行APP新體驗、新介面深獲客戶好評，加深客戶的黏著度。

在APP開發過程中，邀請客戶透過多次易用性測試觀察、記錄和分析用戶的行為和感受，以客戶體驗的角度出發，設計符合客戶核心需求的金融服務，打造使用者友善的四大操作介面，一是首頁個人化，客戶可依使用習慣動態調整頁面資訊及快捷功能；二是帳務頁視覺化，透過圖表呈現資產，客戶可輕鬆掌握臺幣、外幣帳戶總額或投資現值等帳務資訊。

三是交易頁彙整各大常用資金交易功能入口，各項服務一目了然，操作直覺；四為「個人中心」推播、提醒通知輕鬆設定，帳務異動、信用卡消費及繳款通知，交易及警示訊息不漏接，安全更有保障。

值得一提，凱基行動銀行APP以獨特的一站式管理介面方便客戶使用，客戶如有每月匯生活費給家人、定期換匯進行外幣投資等預約執行交易需求，免去層層功能選單點選查詢，可直接透過「預約交易管理」，將轉帳、換匯、定存及信用卡繳款等交易類別整合，並結合動態訊息及帳務異動通知，完整掌握所有的預約交易狀態。

此外，為滿足國際客戶需求，凱基行動銀行APP在客戶完成安裝後初次開啟APP時，系統便會自動偵測行動裝置語系，提醒非中文語系設定者可切換至英文介面，讓看不懂中文的客戶首次使用就可無痛上手，更在常用的轉帳、線上換匯及繳費等功能設計了完整英文介面，深獲外籍客戶好評。