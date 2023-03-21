看好東南亞前景 國銀續擴增據點

國銀積極前進東南亞，並持續評估擴增據點。銀行主管分析，東南亞地區擁有充沛且成本較低的勞動力，產業鏈漸趨完整，國民所得漸增、內需市場龐大，有利業務拓展，隨著東協各國持續開放及經貿一體化，未來成長空間可期。

第一銀行統計，東南亞地區分行為獲利重要來源，包含菲律賓馬尼拉、新加坡、越南胡志明市及河內市、寮國永珍、柬埔寨金邊等分行及其九家支行，去年存款、放款、獲利分別較前年成長約49％、14％、20％，主要是新加坡分行受惠於美元升息，整體獲利較前年增加167％。一銀主管強調，東南亞地區分行除服務台商客戶外，也長期耕耘當地客群，積極落實在地化經營。

一銀為因應美國聯準會（Fed）去年起升息，利率、匯率波動較大，為穩定分行資金成本，政策性引導鼓勵海外分行積極招攬存款業務，另因應全球供應鏈移轉趨勢暨防疫政策變化，東南亞地區分行透過聯行轉介機制掌握台商板塊南移的商機，積極爭取台商及其關係戶業務往來，同時也會與台資銀行合作發展聯貸業務。

彰化銀行統計，該行東南亞地區的新加坡分行、馬尼拉分行及仰光辦事處等據點，去年在東南亞地區分行的存款、放款及獲利均較前年同期成長，主要原因是因授信部位穩定成長及積極吸收企業戶美元存款。

彰銀今年將持續推展授信及債券投資業務外，也將密切關注部分對升息抗壓性較弱的授信戶，以利適時調節部位。而東南亞的布局策略，審慎評估於新南向國家具發展潛力地區設立新據點。