防基金經理人炒股 金管會出重手金檢4投信

基金經理人又爆用人頭炒股，金管會針對「高風險」投信進行金檢。金管會金檢局副局長賴欣國21日證實，據媒體所報的投信炒股案，金管會確實依「風險導向原則」篩選出高風險項目辦理金檢，在去年11月至今年1月針對4家投信金檢，其中，3家投信是專案檢查、1家是一般業務檢查，今年仍會把防範經理人利益衝突列入年度金檢重點項目。

據鏡周刊報導，金管會去年底對投信出重手，發動大規模金檢，包括國泰、復華、富邦以及保德信等4家投信，在金檢後傳出有8位經理人涉案的消息。

賴欣國21日指出，金管會一直重視保護投資人權益，檢查局也是依風險導向原則篩選出高風險項目辦理金檢，為防範基金經理人利益衝突，已多年將此項目列入年度金檢重點，該報導的金檢是在去年11月至今年1月辦理，共有4家，其中3家投信是專案檢查、1家一般業務檢查，相關金檢內容檢查局還在處理中，會盡速把報告移請證期局進行核處。

賴欣國指出，查核重點主要有兩項，一、是金檢基金經理人及其配偶、未成年子女、及利用他人名義買賣投信基金及全委帳戶持有相同標的的情形；二是針對投信基金及全委帳戶（含政府基金代操）的投資交易來查核相關投資分析、決定、執行、檢討是否符合規定，本次專案檢查結果整理中，會交由證期局來核定是否違反規定。

是否有不法事實、涉移送？賴欣國指出，不法部分，是司法檢調權責，目前金檢報告還未正式函送受檢單位。

賴欣國強調，今年金檢仍會把防範基金經理人利益衝突列入年度金檢重點項目，希望投信配合監理、檢查重點，主動積極強化內控，盡到善良管理人的義務，維護投資人權益。

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