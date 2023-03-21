50萬股東安啦！這家金控股利不縮水

兆豐金現金股利 進入保1大作戰

兆豐金21日舉行法說會，股利成為最受市場矚目的焦點，對此主持法說會的兆豐金總經理胡光華指出，將以維護包括大股東財政部在內的股東權益、兼顧立院決議，和本身財務體質三大面向來規劃今年股利發放，並且表示基於維護股利發放的穩定性，今年會動員未分配盈餘來加持股利發放，對此法人估算，兆豐金今年現金股利來到每股1元的可能性很高，將是各大行庫現金股利最高的一家。

兆豐金去年發放每股1.45元的現金股利和0.2元的股票股，總股利水準1.65元，但由於去年受到防疫保單導致產險慘虧的拖累，使兆豐金去年銀行大賺240多億，但最後金控獲利僅183.35億，再扣掉OCI帳上的股債投資評價損失導致其他權益項下虧損153.25億元，使去年獲利能拿來配發現金股利僅約30億，因此非得出動未分配盈餘來加持現金股利。

包括立法院先前對於國庫署所提出各大行庫的現金股利預算評估，兆豐金股利當時最後以每股1.2元定案，這也是兆豐金在決定現金股利發放水準之前其中一項重要的參考指標，雖然不能達到，但也不能差太多。

另根據兆豐金財報數字，儘管帳上最新的未分配盈餘為590億元，但兆豐金能動用的額度只有去年底帳上的未分配盈餘421億元，據了解，兆豐金擬拿出超過100億的未分配盈餘來加持現金股利，倘若全部發放現金股利，則現金股利應可望發到1元的水準，但倘若搭配股票股利，則現金與股票股利8:2或7:3，都有可能。

（工商時報 朱漢崙）

兆豐金股東人數 突破50萬人

兆豐金（2886）21日舉辦法說會，總經理胡光華表示，雖然今年可發放股利比往年減少，但會動用保留盈餘來發放股利，原則上股利政策不會有太大的變動。由於兆豐金股東人數於上周正式突破50萬人，股利政策成為關注焦點。

銀行、金控公司股利配發成為近期市場關注焦點，兆豐金2022全年獲利183.4億元，年減28.8%，主因除了受到去年的股債齊跌影響外，旗下子公司兆豐產險也因踩到防疫險地雷，拖累金控整體業績表現，這也關係到今年的股利發放政策。

胡光華21日法說會上表示，今年的股利政策目前還在研議中，雖然金控可發放股利金額比往年減少，但歷年留下來的保留盈餘金額相當大，可以動用這些金額來發放股利，維持股政策的穩定性。

市場預估，過去公股行庫多維持七成以上的盈餘配發率，若從兆豐金2022年EPS 1.32元推估，今年的現金股利加股票股利，仍有望發出0.9～1元左右的水準。

兆豐金21日股價維持在平盤附近遊走，終場小漲0.2元、以32.2元做收，成交量近八千張。

外資21日仍大賣金控股，其中賣超第一名中信金1.9萬張、賣超國泰金3,459張、賣超玉山金3,338張、賣超富邦金2,838張、賣超元大金2,477張、賣超金光金2,002張，不過反手買超兆豐金1,827張，買超台新金1,910張。

（工商時報 數位編輯）

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