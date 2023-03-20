新領導團隊就位！卡位陸政策紅利股

大陸兩會上周閉幕，新任總理及領導團隊全面就定位，蟄伏三年的大陸市場，短期間內大陸尚難回復高速經濟成長的軌道，第一金中國世紀基金經理人張帆指出，新領導團隊仍將「安全」議題擺在經濟議題之上，陸股齊頭式大漲機會低，但從政策訴求觀察，像是新能源、新科技、糧食與國防等安全議議題，仍可從篩選中較有受惠的政策紅利標的，最看好需求穩定、市場呈現自然競爭態勢的新能源、綠電等產業標的。

張帆說明，去年的經濟成長目標未達成，這也顯示人均所得超過1萬美元後，達到中等收入階段，經濟開始出現調整、轉型，也呈現經濟增速放緩跡象，這也將會是新任領導團隊將面臨的挑戰。

張帆表示，儘管股市較難出現普天同慶式的上揚行情，不過，重點扶持的優勢產業仍有投資利基。大陸新領導成員的談話，可發現施政主題在「安全」議題，從大陸領導班底世代交替中可以發現，每個時代的轉折點上，都會有重點政策紅利下的優勢受惠產業。

張帆指出，現階段在全球減碳要求、新能源政策成為各國發展重點方向下，新能源及綠電等產業，除了具備強勁需求，還擁有自然競爭市場環境、同時經歷過去兩、三年的汰弱留強，整體成本降低等，相關產業的成長性、發展條件相對較佳，研判新能源與綠電產業，相對不受短線需求或經濟走勢變化影響，是確定性較高的投資機會。

近期受到國際金融市場變數影響，陸股也呈現波動修正，大陸市場不容易像過往出現齊頭式大漲行情，不過利基型產業具備長線投資價值。

張帆建議，投資陸股選股重於選市，大陸市場長期波動大，投資應當考量自身風險承受度與投資時間的長短等，面對行情忽上忽下的陸股，不妨採取分批買進、定期定額策略的投資方式，雙軌並進。

除此之外，第一金中國世紀基金獲得香港「BENCHMARK」指標雜誌台灣年度基金大獎肯定，並獲得大陸股票型同級最佳獎，以及定期定額大獎同級最佳獎等兩大獎項，基金操作著重產業長期趨勢、採穩健投資策略，提供投資人作為長期投資陸股基金的選擇。