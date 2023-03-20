風險債市 資金動能降溫

歐美近期金融業事件影響投資人對央行升息前景的評估，市場避險情緒使資金流向公債，壓低公債殖利率。根據美銀最新統計顯示，過去一周包括投資級債、非投資級債及新興市場債等主要債市資金皆呈淨流出狀態，風險債市動能普遍轉弱。

安聯投信表示，過去一周包括歐美金融銀行業的事件、歐洲央行正式升息兩碼及美國最新CPI指數增幅較預期為大等各式消息牽動市場對央行未來貨幣政策態度預期，也使金融市場波動加大、避險情緒有所提高，美國10年期公債殖利率單周走低至3.481％。觀察全球主要債市，政府公債與投資級債等較具避險性質者上周多收紅，非投資級債則是大多走跌，其中歐洲非投資級債單周表現相對較弱。

安聯投信海外投資首席許家豪指出，經歷去年的連續升息，全球公債殖利率來到近五年的相對高位，但信用債提供了更高的收益率，更具吸引力，不過根據美銀調查，投資級債投資者較擔心央行政策，非投資級債投資者較擔心經濟衰退，故此兩項信用債尾端風險後續宜留意。

前投資級債企業槓桿比率下降、涵蓋率處在高位，加上信用展望比例來到歷史新高，財務和信用基本面整體來說穩健。在非投資級債部分，已開發市場如美歐非投資級債企業違約率仍處於低檔、優於新興市場，且持續獲得升評，基本面持續轉佳。

近期市場的修正再次拉高債券收益率、信用債投資吸引力仍高，今年在降息機率不高且升息空間有限的情況下，布局宜聚焦聚較高收益、評級較佳的多元信用債券，透過息收來累積投資報酬率。