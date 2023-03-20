全球風險資產承壓 上周股票型基金失血

受到美歐金融業消息影響，全球風險性資產承受壓力，股市盤勢動盪、資金動能普遍降溫。回顧過去一周全球股票型基金資金流向，除美股基金仍有小幅資金淨流入外，其餘地區股市接呈資金流出狀態，其中又以已開發歐洲股市淨流出資金幅度較大。

安聯投信表示， 歐美金融業事件掀起波瀾，加上歐洲央行升息兩碼、最新通膨相關數據釋出等，市場持續消化各式雜音消息、對升息的預期也上下波動，各類股漲跌互見，其中金融股為跌幅較明顯者，科技股在AI相關產業發展利多的推動下逆勢走高收漲。觀察全球主要股市，包括監管單位等上周對出現狀況的金融行業出手相救，美股跌幅收斂並出現反彈，其中又以科技成長股領漲，那斯達克與費城半導體皆有4％至5％漲幅，與淨流入的資金相互呼應；其餘地區如亞洲與新興股市漲跌互見，歐股則是跌幅較為明顯。

安聯投信指出，雖在各式雜音事件干擾下，風險性資產如股市維持震盪整理，不過因全球央行已開始放慢升息腳步，有利景氣逐步築底回溫，股市長期仍可望震盪走升；往後觀察，未來一個月仍應留意通膨數據變化、央行貨幣政策、美債殖利率、美元走勢等指標的變化，作為在投資時判斷的參考。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮指出，從歐洲央行（ECB）的態度可看出，目前主要央行仍將抑制通膨當作首要目標，市場原先預期，瑞士信貸的銀行風暴將弱化ECB升息立場，但仍按原定計畫升息2碼，並表明政策目前將繼續聚焦抗通膨；事實上，高利率環境已成為企業營運的常態，顯見具有競爭優勢的企業才能夠抵禦景氣趨緩及高資金成本的挑戰。

富蘭克林證券投顧建議，擔心短線波動，可以美國多元收益平衡型基金為核心，增持高評級複合債券型基金，考量高利率環境對中小型股或財務體質較差的企業衝擊較大，未來仍可能有零星信用事件出現，須強調精選持股（債），看好美國藍籌股、基礎建設和公用事業產業將展現韌性，留意趨勢商機和政策受惠題材。