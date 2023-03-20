超級金控法說周登場 配息成焦點

本周為超級金控法說周，華南金（2880）、兆豐金（2886）、國泰金（2882）、開發金（2883）四家金控法說會本周接力登場，金控業受到去年股債下跌影響獲利，即將召開的法說會仍以現金股利最受到市場關注。

去（2022年）Fed積極升息導致全球股債下挫，金融業投資股債承壓，儘管金管會放寬，金控可使用法定盈餘公積、資本公積配發現金股息，但在歐美銀行近期連續爆出危機、全球經濟放緩下，市場擔憂金控股利配發轉趨保守。上周外資大舉減碼金控股，股價全面下跌。

四家金控法說會本周接力登場，其中，國泰金、兆豐金過去有較高的現金殖利率，但在經濟前景未明的態勢下，今年盈餘配發率是否縮水將成法人關注焦點。

國泰金去年每股配發3.5元現金股息，創下歷史新高，市場聚焦法說會對股利之回應。

兆豐金去年稅後純益183.35億元、年減近3成，每股稅後純益（EPS）1.32元；兆豐金近年盈餘配發率約8成，今年估以現金為主搭配股票股利配發。

華南金去年稅後純益173.04億元，每股稅後純益1.27元，逆勢成長。華南金近年盈餘配發率都逾8成，股利也將是20日法說會重點。

據14家金控揭露財務指標來看，預料開發金（2883）、新光金（2888）配息難度恐較高。

公股金控包括合庫金（5880）、第一金（2892）等金控董事長日前在立法院表態，今年仍可發得出股利，但受財務投資未實現虧損衝擊，使得部分金控股利可能較去年縮減。

此外，中信金（2891）上周法說會中預估股利有機會達1元以上。

富邦金（2881）去年仍居金控每股獲利王，預估現金股利水準也可望超過1元。

目前有元大金（2885）公布每股配0.8元現金股息，玉山金（2884）配0.2元股息，臺企銀（2834）配發每股現金股利0.1元、股票股利0.24元。

整體金控股去年現金股利預估大縮水，加上受到歐美銀行危機連環爆影響投資情緒以及全球經濟放緩，上周外資賣超前十名即有中信金、新光金、玉山金、臺企銀、開發金、第一金、永豐金（2890）等七檔金融股，股價今早持續受壓，但跌幅相對上周逐步收斂。

延伸閱讀

矽銀、瑞信延燒金融市場 老謝揪最大兇手

瑞銀買下瑞信安了?專家:變盤取決這條件

瑞信5千億AT1債券變廢紙 黃天牧發話了