瑞信5千億AT1債券變廢紙 黃天牧發話了

瑞銀集團（UBS）同意以30億瑞士法郎（32.5億美元）收購瑞士信貸（Credit Swisse）條件之一是160億瑞郎（173億美元）的瑞信債券減計註銷、變成廢紙。金管會主委黃天牧20日赴財委會接受媒體訪問時指出，金管會正在了解金融機構投資情況，至於對台股影響要再觀察，他舉出美國財長葉倫在國會聽政時的用詞「堅決的resolute、明快的decisive、有力的forceful」就是目前政府的態度，六大央行也聯手穩定金融市場。

黃天牧指出，瑞銀買瑞信後160瑞郎債券被註銷，金管會也是早上得到此消息，額外一級資本債（AT1）是屬於會承擔將來風險的債券，金管會正了解國內金融機構投資情況。不是每一家金融機構都會買這性質的債券，因為當初買時就會注意到可能的風險，金管會要了解更完整的訊息。

至於瑞銀買瑞信對台股的影響如何？黃天牧指出，這是12小時內發生的事，進一步影響要再觀察，不過，現在可看到瑞士政府對穩定市場的決心，19日六大央行包括：美聯準會、加拿大央行、歐洲央行、英格蘭銀行、日本銀行、瑞士央行，皆聯手提供一定流動性給這個交易，代表各國金融主管機關穩定金融市場的決心。

黃天牧出，過去二周看出，美歐政府監理機關都明確明快的採取措施來安定金融市場的發展，讓民眾安心，他特別舉出美國財長葉倫在國會聽政時的用語「堅決的resolution、明快的decided、有力的forceful」，這就是美政府的態度，對穩定金融市場的部份，各國政府都一致的，會力求讓市場恢復穩定。

為了解決瑞信危機，瑞銀19日宣布，每持有22.48股瑞信股份的股東將獲得1股瑞銀股份，相當於以每股0.76瑞郎、總額30億瑞郎（約為32億3,000萬美元、991.5億新台幣）收購對手瑞信，較瑞信上周五收盤價折讓59％。此外，瑞士政府為協助瑞銀接管瑞信資產，提供最高90億瑞郎的損失擔保，並由央行給予1,000億瑞郎的流動性援助。在收購的附加條件中，瑞信名義價值160億瑞郎（約為172.6億美元、5,288.3億新台幣）的額外一級資本（AT1）債券將被完全減記，意即由債券持有人協助承擔成本。

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