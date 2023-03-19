短線股市波動大 股債兼備分散風險

近期包括美國矽谷銀行倒閉，加上瑞士信貸爆發財務危機，使市場對於美國聯準會（Fed）升息預期降溫，有利高信評金融債券表現，且短期股市波動大，投信業者建議，採多元資產配置因應，以分散風險，股債比調整為6成5比3成5。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，全球三大經濟體數據逐漸好轉，美國2月新訂單指數自1月的42.5走升至47；歐元區2月服務業自前值50.8升至53，並高於分析師預估的51，經濟預期落底好轉；另大陸2月財新製造業PMI指數回升至51.6，為2022年8月以來重回擴張區間。

雖然經濟轉佳，但Fed政策反覆，多位官員認為貨幣政策限制性仍不足以抑制通膨，並擔憂通膨預期失控、金融環境寬鬆；相較於經濟衰退，官員更擔憂通膨風險，使CME利率期貨隱含聯準會3月、5月及6月各將升息1碼至約5.25％至5.5％區間，年內降息預期持續消退。

美國銀行接連爆發危機，也持續干擾市場，面對升息變數及美國銀行風暴衝擊。謝夢蘭建議，理財首重抗通膨及降波動的商品，採多元資產配置因應，分散風險，股債比調整為6成5比3成5。

謝夢蘭指出，股票相關基金方面，看好息收較佳的美國REITs以及受惠疫情商機及剛性需求，且不受景氣影響的醫療保健基金，目前美國REITs市場整體NAV折價14％，未來一年的本益比約16倍，股利率達4％，評價上極具吸引力。另最近醫療產業仍是全體共同基金超額配置最多的產業，高盛調查顯示73％的投資人認為醫療股在今年將跑贏大盤，債券基金看好體質相對穩健的墮落天使債券基金。