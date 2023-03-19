不只油金 銅、白銀後市看漲

美國三家區域性銀行在一周內接連倒閉，全球性銀行瑞士信貸傳出財務危機，避險需求湧入，推升金價再次站上1,900美元，油、金價格一直是投資人關注焦點，但法人表示，除油金之外，在減碳趨勢已成形下，銅等其他貴金屬後市看漲。

截至3月17日止，布蘭特油期價格、WTI持續回落，近月跌幅逾12.8％，過去一周大跌12.3％；黃金綜合報價則呈現上漲，近月上漲8.9％、過去一周上漲6.5％，油金價兩者走勢呈現明顯背離。但多數法人都認為，金價上漲主要是受到避險資金推升。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼認為，貴金屬中的黃金仍以避險買盤為主；期元大S&P黃金（00635U）ETF研究團隊表示，依過去經驗，金融危機帶來的避險資金潮通常來的急、去得也快，只要風暴沒有再擴大，避險資金將退去。

除了避險需求增溫推升金價外，期元大S&P黃金研究團隊說，若能提前終止升息，可望提升黃金評價。統計自1988年以來的五次升息循環，在最後一次升息後的三個月，黃金有四次上漲，最大漲幅達10.1％。此外，白銀期貨價格更為活潑，最大漲幅為20.6％。因此在經濟與金融風險逐漸升高且升息漸趨終點的情況下，建議投資人可留意黃金、白銀等貴金屬的投資價值，但升息末端投資情緒易受各項數據影響而造成市場波動。

法人看好其他金屬礦產產業，貝萊德全球主題式和產業投資主管與天然資源團隊負責人韓艾飛（Evy Hambro）日前來台時指出，目前世界礦業是他入行（1994年）以來看到最佳的投資機會。即使未來大宗商品價格還是會持續波動，然礦產公司目前財務狀況是史無前例的強勁，獲利表現佳，即使未來大環境再出現挑戰，這產業面臨的下檔風險相對有限。另外，因這些金屬採礦公司重視股東權益、股利率非常具吸引力。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼強調，長期而言，銅和其他基本金屬在新能源的應用成長可期，樂觀氛圍已然形成。