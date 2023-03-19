美債風險變數 老謝曝金融存股轉機大洗牌

美債利率1％變5％ 矽谷銀掛了！老謝曝台灣壽險大戶多在抖 金融存股名單大洗牌

矽谷銀行風暴餘波盪漾，美銀行股周五轉殺，財信傳媒董事長謝金河分析，矽銀把錢拿去購債，但利率由1％升到5％就掛了，提醒台灣壽險大戶為首的金融機構，去年重押債券，今年金控股利縮水幅度得多關注，並點名臺企銀與王道銀等2家銀行股作比較，直指投資人最愛的存股標的，未來恐會重新洗牌。

謝金河在最新一期《先探》撰文指出，這1周全球焦點都在矽谷銀行（Silicon Vally Bank，SVB）破產事件！這家以矽谷創業圈為核心的地區銀行，算是美國的第16大銀行，過去3年在疫情中科技業欣欣向榮，吸收很多游資，這些低利吸進的存款，為尋找投資回報，矽銀拿去投資利率約1％的1~5年國債，但是去年Fed暴力升息，一口氣升息7次、共17碼，美國短債利率拉升到5％，債券價格大跌，SVB遭到重大損失。

為因應存款戶短期資金需求，SVB處分帳上210億美元的債券，出現18億美元虧損，存戶發現情況不妙，2天提擠420億美元，矽銀帳上沒有那麼龐大現金，一下子就攤牌，整個破產事件在48小時之內發生，這家銀行1年多前股價最高763.22美元，如今恐變壁紙，蒸發數百億美元市值。

矽谷銀行瞬間破產倒閉，也牽動全球金融市場敏感神經，而跟著矽谷銀行以加州為據點的第一共和銀行（FRC）13日股價大跌61.83％，EWBC（East-West Bancorp）下挫17.39％，地區性銀行連環爆，逼得總統拜登總統親上火線，透過聯邦存款保險公司（FDIC）提供存款戶金額保障，才讓矽銀拆彈落幕。

謝金河表示，矽谷銀行把存戶的錢拿去買1％的債券，當利率升到5％的時候就掛了，台灣的金融機構、尤其是壽險大戶，去年大力押注債券，受到衝擊十分巨大。

國泰金與富邦金的股利政策，將帶來巨大影響

這次國泰金法說會公布去年淨利373.59億，EPS2.58元，若無息可配，對股價將帶來巨大衝擊，接下來市場也會關注富邦金股利怎麼配？現在開發金也宣布股利掛零，股價立刻出現長黑，先前遠東銀行宣布只配發0.41元現金，股價跌不休。

經過大風大浪之後，投資人會更加關切金融股的股利怎麼配？這當中，中信金、元大金（註：元大金已公告每股配發0.8元現金及0.15元股票，合計股利0.95元）會是市場焦點。

至於市場最不注意的王道銀行，去年租賃合併處分收益挹注，全年稅前65.59億元，每股獲利1.79元，現在看起來獲利漸入佳境，1~2月稅前都超過4億元，過去股價最低6.6元，未來應有回到面額的機會。

而去年EPS1.25元，日前宣布配息0.1元、殖利率僅0.7％的臺企銀，謝金河指出一向低調，但去年在不知不覺中創了很顯著的漲幅，經過這次撞擊，過去投資人最喜歡的存股標的，未來可能會重新洗牌。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）