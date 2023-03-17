防歐美危機燒到國銀 金管會緊盯五件事

美矽谷銀行、歐洲瑞信銀行相繼爆雷，金管會緊盯國銀以防被燒到。金管會主委黃天牧20日將赴立法院財委會進行專題報告，報告中顯示，金管會將緊盯五件事包括：國銀流動性、客戶集中度、有價證券投資、海外曝險與海外重大信用風險個案事件的觀察及通報。

近期美國Silvergate Bank、矽谷銀行（SVB）、Signature Bank及第一共和銀行（First Republic Bank）等四家銀行發生存款大量流失或股價大幅下跌等情況，我國金融業與投信基金也曝險4.1億元。黃天牧20日將針對「美國銀行倒閉事件是否引發新金融危機及臺灣金融產業暴險程度與因應之道」進行專題報告，報告中顯示有五大指標是金管會所關注。

在流動性指標部份，金管會指出，目前國銀流動性指標均高於法定標準。國銀流動性覆蓋比率（LCR）與淨穩定資金比率（NSFR），截至去年12月底，平均分別為134.60％及138.27％，所有銀行均高於法定標準（100％）。

在強化銀行風險控管上，金管會要求銀行針對流動性及「客戶集中度」情形要做控管，應依法令規範、業務規模及特性、資產負債結構、資金調度策略及資金來源之多元性等，建立健全之風險管理制度，並由資產負債管理委員會或類似管理機制定期監控，以維持適足之流動性與風險分散性。

在「有價證券投資風險」，銀行要依「商業銀行投資有價證券之種類及限額規定」，去控管銀行投資有價證券的曝險部位，並要求銀行定期提供相關報表，以檢視銀行投資風險。

「國銀海外曝險控管」金管會要求總行要對海外分支機構的法遵情形及所面臨的風險態樣等建置系統，且對大型企業客戶的集團整體曝險情況進行控管，掌控整體風險。辦理海外授信案件，應依銀行公會之徵、授信準則，落實海外地區授信風險控管與強化徵授信及貸後管理措施，並應就各海外經營環境之差異，建立適當風險胃納及風險辨識機制。

「海外信用風險」也要緊盯。金管會指出，已請存保公司定期進行國銀對海外資產曝險分析，及建立「海外及大陸地區信用風險個案資料庫」與海外重大信用風險個案事件之觀察及通報機制，以強化銀行海外曝險之監理。

金管會強調，截至今年2月底止，404家收受存款機構皆已參加存款保險，包括國銀38家、外銀及大陸地區在台分行30家、信合社23家、中華郵政1家、全國農業金庫1家、農會信用部283家、漁會信用部28家，僅德商德意志銀行臺北分行已受德國存款保險保障免予參加。自2011年1月1日起，每一存款人在國內同一家要保機構的存款本金及利息，合計受到最高保額300萬元之保障，截至去年底，受保障存戶比率為98.01％。

延伸閱讀

SVB倒閉風波延燒 Fed傳聲筒這樣說

金融三業對瑞信曝險近1,573億 金管會緊盯

金管會出手相救 壽險外匯救命丸來了