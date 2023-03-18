從矽銀倒閉看風險管理 楊應超提4大啟發

這幾天在美國股市最大的新聞是矽谷銀行(Silicon Valley Bank)倒閉，知名外資分析師、現為美商科克蘭資本董事長楊應超說，事發當晚就收到美國朋友的臉書留言，很不幸對方就是在這間銀行上班，這件事也讓他想起2008年在雷曼上班的同事們，銀行倒閉不是第一次，也不會是最後一次，歷史總會重複。

他指出，矽谷銀行會發生問題，基本上是被聯準會快速升息影響的後果，因為利率一升，銀行手中的債券價值就下跌，之前矽谷銀行賣的衍生性商品的利息在零利率時很有吸引力，但是美債利率升到4%以上就沒吸引力了，所以銀行被逼賣資產還債，客戶開始把錢提走造成擠兌，當然對銀行造成重大問題。

這也再次提醒投資者風險管理的重要性，楊應超認為要有四個認知，一是雖然現在缺蛋，但雞蛋千萬不要放在一個籃子裡，鴨蛋也一樣。銀行倒閉機會雖然很小，但是也不是完全不可能，所以資金最好分散放在4-5個銀行。股票也是，個股投資不應超過資產的5%，因此建議買ETF，因為這樣風險可以分散到幾十支甚至上百支股票。且除股票外，最好分散到債券、現金、房地產、甚至像黃金等商品，這樣就不會隨股市起伏帶來太大影響。

世上沒有利息高、風險低這回事

第二是毛出在羊身上，天下沒有免費的午餐，也不會掉下來禮物，高回報絕對是高風險。我們在MBA學到最接近零風險(Risk Free Rate)的投資是美國債券，年利率大約是4%左右，所以當投資產品回報是4%以上時，就要知道一定有風險，而我們的功課就是找到有什麼風險，可不可接受，然後如何Hedge(對沖)來降低風險。

如果有人賣給你零風險的投資機會，那一定就是Too Good To Be True, 完全不可能的。但騙子就是利用人性的貪心(想一夜致富)或無知，這幾年充斥冒充名人的LINE群組，報免費明牌吸收會員(我也是被冒充受害者之一)。仔細想想，怎麼會有人免費提供可賺大錢的資訊呢，就知道這是詐騙。

雖然小銀行可能給的利息比較好，後來矽谷銀行的客戶還是把錢轉到利息低但較安全的大銀行，像小摩或花旗，因為世上沒有利息高、風險低這回事。

第三是要做壓力測驗，大家不妨去看「黑心交易員的告白」這部電影，劇情提到銀行內部Risk Management/Compliance (風險管理部門)發現如果資產波動率(像利率)超出模型預測，銀行就會倒閉，所以率先賣掉不良資產，讓沒做功課的客戶賠錢(如果這次矽谷銀行有做類似的壓力測驗，可能就不會倒閉了)。

很多我們做的分析，通常是建立在假設的基礎上決定的，假設若改變了(像這次矽谷銀行的利率)，那壓力測驗或分析結果也就會改變，這也是正確和及時資訊的重要性(像很多早發現問題的矽谷銀行客戶，在倒閉前就已經把錢全部轉走了)，因為每天，甚至每小時，資訊都在改變。所謂人無遠慮，必有近憂，預防就是最好的治療。

真正做功課的人才會賺錢

最後就是經驗和做功課很重要，楊應超建議去看Big Short(大賣空)這部片，真正做功課的人才會賺錢。這幾天的CNBC提到，現在檯面上做決定的管理層(尤其是這次被矽谷銀行燙到的新創公司)，很多在2008年金融海嘯時還在念大學或只是初級經理，更沒經歷過2000年科技泡沫或1997年亞洲金融海嘯，這也是為什麼大型的金融風暴每7-10年就會發生一次，歷史永遠會重複發生(像這2年的存貨問題之前也發生過多次)。

楊應超強調，如果銀行或公司能聘到有深厚經驗的管理層，尤其是財務長，以上提到的問題不敢說一定不會發生，但是都能防患未然或被提早解決，把可能的負面影響降到最低。但如果公司為了省錢，隨便找個會計當財務長，沒出事當然沒問題，一旦出事所損失的，絕對比雇資深具備有資本市場經驗的財務長成本貴十倍或甚至百倍以上，嚴重者恐造成公司倒閉，那就真的來不及了。巴菲特曾說，當海水退去，才知道誰沒穿泳褲，沒出事大家都一樣沒問題，出事後才立分高下，也就是路遙知馬力。

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