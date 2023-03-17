不畏美銀暴雷 新光銀總座:流動性達150％

近期美矽谷銀、瑞銀接連爆雷，引發投資人對國銀流動性關注。新光銀總經理李正國17日指出，新光銀行流動性不錯、LCR（流動性覆蓋率）高達150％以上，遠高於2022年底整體國銀平均134.6％，可讓顧客心安。

新光銀行西園分行17日舉行喬遷儀式，新光金總經理吳欣儒也出席，她說很高興在疫後第一次脫口罩參加活動，她也鼓勵大家疫後要多出來走走，來分行坐坐，新光銀行每次的翻新都很有意義，尤其今年新光是六十周年一步一腳印見證台灣歷史，新光一直紮實做自己，跟客戶一起成長。

面對近日瑞士第二大銀行瑞士信貸爆雷，李正國表示，新光銀的流動性覆蓋率高達150％，流動性不會有問題，他強調雖然新光銀不免也有對瑞信曝險，但「瑞士央行已出面支持表示流動性不是問題，目前僅是短期現象，不致於成為雷曼風暴。」瑞信畢竟是一家百年老牌金融機構，希望這件事可平安度過。

瑞士信貸（Credit Suisse）日前於財報中承認內部控管存在重大弱點，在瑞信大股東沙烏地國家銀行（Saudi National Bank）宣布拒絕對瑞信挹注更多資金後，瑞信股價一度雪崩下滑，在瑞士央行出面保證將提供流動性援助後，危機暫時緩解。

李正國分析，「瑞信危機不會是雷曼風暴翻版」，兩者不太相同，且許多專家已有評論，瑞信流動性指標、資本適足率均無問題，加上瑞士央行願意融通、給予支持，只要瑞信流動性不出問題，現在僅是短期現象，希望瑞信能安全度過危機。

李正國認為，瑞信危機導致短期信心或股價波動難免，但大股東沙烏地國家銀行已說明並非認為瑞信有問題而不願意增加投資，而是持股比例已逼近10％上限，加上瑞士政府都出面了，瑞士央行及存保願意全力融通，只要流動性沒問題，瑞信銀行就沒問題。

根據金管會統計，截至去年底，國銀對瑞信曝險金額489億元，比去年10月底的553億元下降了164億元。但國人透過銀行購買持有的瑞信金融債與結構型商品有高達674億元，雖然已比去年10月底的925億元下降許多，但顯示國人自身的投資仍有不少部位曝險。

李正國指出，新光銀理專第一時間都已和顧客說明、讓顧客充分了解市場資訊、，照顧顧客投資心情是新光放在最優先的第一要務。

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