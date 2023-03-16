科技非投等債 報酬穩步上揚

近期金融股波動帶動市場避險情緒，資金流向債券避險。據EPFR統計，至8日止的過去一周，包括投資級債與非投資級債皆迎來資金淨流入，其中非投資級債動能較前周明顯改善，當周淨流入3億美元。資產管理業者認為，長期投資非投資級債，可望持續兼顧收益與成長機會。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，隨著時間推移，聯準會（Fed）將越來越接近停止升息，雖不意味立即進入降息循環，然利率環境相對於去年有所改善，並有助於非投資等級債券等風險性資產價格回升；雖然美國利率政策持續緊縮，但科技債相關企業多具有產業及個別利多優勢，企業持有較多現金及無到期還本壓力，更能抵禦高利率帶來的不利影響。

日盛團隊指出，非投資等級債券基本面穩定，公司違約率仍遠低於歷史平均水平，預計後續利差仍有收斂空間，但仍須留意市場針對經濟衰退的擔憂；統計過去十年科技非投資債券指數平均每月報酬多能穩步上揚，且統計季初布局多有不錯表現。

瀚亞全球非投資等級債券基金經理人周曉蘭分析，非投資等級債利差已走升、違約風險低、淨利差高；整體來看，非投資等級債投資風險緩緩衝高。雖總經面仍有許多壞消息，但非投資等級債評價面足以補償大部分風險，殖利率位於十年來的高位水準，利差反應違約風險，且大多數風險已反映在價格中，企業營運及信用基本面為觀察重點，惟相對高殖利率下的息收累積，應可化解大部分風險。

周曉蘭認為，考量未來利率政策可望近頂，但經濟仍有衰退風險下，非投資等級債配置策略還是以降波動、謹慎選債，重視下檔風險為優先考量，建議投組應納入相對高品質標的，如非投等債中信評相對較高的BB級、償債順位高的主順位及有擔保債券或是具升評潛力標的等，建議投資人以六個月以上配置角度，累積收益為主。