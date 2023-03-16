美股利空出盡 公債有戲唱

過去一周充滿震撼和市場波動，先是聯準會（Fed）3月升息2碼的擔憂，下半周爆發矽谷銀行倒閉，投資者擔心年底前美國經濟增長可能停滯。資產管理業者認為，儘管擔憂猶存，同時也看到許多機會浮現，固定收益領域蘊藏機會，尤其是公債和高品質公司債，股市中部分金融股可能有機會，但需謹慎選股。

富蘭克林坦伯頓投資研究院主管暨首席市場策略師史蒂芬多佛指出，當下仍然是一個不穩定的情況，矽谷銀行倒閉事件強調了一件事，「今年將是動盪的一年」。過去被高估的創投公司前景將回歸常態，2019年至2021年期間，許多企業軟體公司的估值大幅上升，歷經去年以來修正，目前的估值正回到較合理的水準，長期展望改善。此外，許多創投業者目前的焦點已從企業軟體公司轉向電池、化學品、核融合或乾淨能源。

又爆的瑞信問題，晨星表示，瑞士信貸有足夠的流動性來應對短期資金外流，也可透過手中的債券資產從瑞士央行取得緊急流動性，但無法改變其獲利能力惡化和資本擔憂，瑞士信貸今年虧損可能會影響其資本適足率，未來可能需要持續籌資或拆解公司業務。

富蘭克林證券投顧建議，股票配置以防禦色彩的公用事業和基礎建設產業為首選，並以定期定額策略介入趨勢股的科技、生技、氣候變遷和政策商機的大陸、亞股。台新智慧生活基金經理人蘇聖峰認為，受美國矽谷銀行爆雷危機的衝擊，近期美股呈現重挫格局，但目前看來，美國政府迅速出台穩定措施，讓整體事件演變成大規模金融危機的機率低，且聯準會甚至可能讓升息幅度趨緩，對美股反而是利空出盡，考量美股市場超漲超跌習性，過度的失望性賣壓出籠反而是買點。看好PC、晶圓代工與設備等半導體，及訂單能見度較高的大型軟體股、節能產業以及受惠AI長線需求的個股，還有工具機受益於智慧化與自動化、大陸復甦，需求將觸底反彈，另生技醫療的醫材與數位醫療後市展望佳。