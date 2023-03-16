Fed暫緩升息 債市進場時機到

2月以來金融市場變數增，資金又回流債券市場，統計資料顯示，1986年以來只要聯準會暫緩升息、進入利率高原期間，美國投資等級公司債總報酬指數達11.6％、美國非投資等級債券總報酬指數平均報酬率為8％。法人表示，隨著利空消息逐漸退散，債市表現趨穩，目前各債券殖利率位於具吸引力的水準。

今年以來至3月10日止，投資等級債基金與ETF流入逾520億美元，成為過去八周唯一皆獲資金流入的資產類別，其他非投資級公司債也從流出轉為淨流入，使今年資金流出量收斂至100億美元；股票資產上周資金流出量超過38億美元，讓今年資金流出量擴大至171億美元。

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，近期債市受到聯準會官員鷹派升息的發言影響，美國10年期公債價格收斂，帶動殖利率一度跳升至4％，但今年來大多債市仍展現韌性，繳交正報酬表現。其中投資等級債券的表現較為穩健，過去十年美國投資等級公司債指數波動度6.3％，還不到標普500指數波動度的一半，但經歷去年價格下修，目前ICE BoFA美林美國非投資等級債券指數殖利率已彈升至5.5％，因此目前投資等級債不僅波動比股票低，收益率也不差。

瑞士百達資產管理認為，現今是投資債券不錯的時機，在債券市場不斷動盪的時期，短天期債出現具有吸引力的風險溢酬機會，高信評的投資等級債則可以降低企業違約率升高的風險。