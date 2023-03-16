金控平均薪資 兆豐、第一居前二名

金控平均薪資排名出爐了。根據14家金控剛出爐的財報顯示，公股金控的平均員工薪資福利都位居前段班，兆豐金和第一金分別以平均員工薪資153.6萬元和151.6萬元，分居第一名第二名外，合庫金及華南金則以146.2萬元及136.1萬元，居第四和第六名。

前五的中信金、元大金，分別以平均薪資149.6萬元、141.8萬元，各為第三名、第五名，明顯看出旗下有大型壽險公司的金控，除中信金的員工平均薪資仍居第三名之外，其他包括開發金、富邦金、國泰金、新光金等四大金控，居金控平均員工薪資排名倒數四名，國泰金則較2021年薪資水準有正成長，另一家有成長的則是第一金，分別成長1.34％及0.3％，也是2022年薪資唯一有正成長的兩家金控。

統計並顯示，14家金控員工平均薪資有13家都在百萬元以上。金融圈人士指出，從排名可看出，去年金融業的股債投資衝擊，再加上產險的防疫保單衝擊，對員工薪資行情影響多大，「尤其主要影響在獎金的部分」。

民營金控的獎金一向比公股金控高得多，但公股金控旗下的公股銀行，雖然獎金不見得會發得比民營業者多，但固定薪資占的比重明顯較高，一旦金融業的獲利有極大的變動時，反而公股金控的影響沒這麼大，這也使得公股金控在最新的員工福利薪資排名上，反而全面領先大型民營金控。

國泰金控指出，近年外在環境劇烈變動下，國泰金仍連續兩年平均員工年薪皆為正成長；由於集團涵蓋銀行、壽產險、證券、投信等多元業種，且海外據點多為東南亞國家，諸多因素影響薪資水平，但去年度國泰世華獲利表現相較2021年增加，也反映在員工薪資獎金，若僅透過全體員工的薪資平均數或中位數，實難以反映實際薪資樣態或市場競爭力。

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