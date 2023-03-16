分析｜金融流動性風險 關鍵在寬容與央行融通

矽谷銀行（SVB）等遭接管、歐洲瑞士信貸大股東不再增資，歐美金融業風險升高，似乎是今年第一隻重量級的黑天鵝，但是否漫延成全球性金融風暴，金融專家們說就看各國政府是否從這次事件中體認到二個關鍵課題。

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業者分析，無論是美國SVB或是瑞信等造成金融市場流動性風險升高，最關鍵的二大問題，一是金融監理是否提供過度的寬容，如SVB因是新創資金提供者，儘管資產規模約新台幣6兆元，比台灣系統性重要銀行中信銀行還大，但在適用流動性指標上卻有「寬容措施」。

即SVB可不用符合代表短期流動性的流動性覆蓋比率（LCR），及中長期流動性指標─淨穩定資金比率（NSFR），SVB的兩項指標都未達一般銀行法定要求的100％標準，金融業者說，因為鼓勵銀行提供新創融資及監理額外的考量，給予金融機構過度監理寬容，替這次事件埋下遠因。

第二關鍵就是央行是否在必要時刻願意提供融通或貼現，如接受以公債抵押提供需要資金的金融業者融通，如果SVB在其新創業者抽走存款時，能以手中的美債抵押，向聯準會等相關單位取得融通資金，就不必在升息時刻，因為資金缺口，忍痛實現債券損失，反而更加衝擊存款戶信心，造成資金更大的缺口。

其次是這次的風暴類型是因急速升息造成債券跌價，連最安全的公債都不值錢，金融業將公債視為類現金部位，若變現反而損失，恐令監理指標要重新檢討。

更重要的是各國央行都有貼現措施，或金融監理機構可協調金融同業拆存，穩住現金流量，工具都有，只是在第一時間能否看清問題，及來不來得及決策。

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