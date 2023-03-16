俄烏戰爆發後 惠譽首調升今年全球經濟成長

俄烏戰爭爆發以來，惠譽第一次對2023年全球經濟增長預測進行調升！惠譽評級在最新全球經濟展望（GEO）報告指出，儘管升息對實體經濟的影響仍在眼前，並可能將美國經濟推向今年Q3出現衰退，但2023年的全球增長前景顯著改善，因此調升2023年全球經濟增長為2.0％，較2022年12月估測的1.4％高出許多。其中，三大主要經濟體的估值都獲得調升，中國大陸2023年增長預測從12月的4.1％提高到5.2％，歐元區增長從0.2％提高到0.8％，美國增長從0.2％提高到1.0％。

惠譽信評經濟研究團隊指出，三大市場近期前景的改善各有不同，中國大陸有新冠疫情後重新開放的報復性消費，歐洲天然氣危機的實質性緩解，以及美國消費者需求的近期驚人反映，就業和消費增長強勁比預期來的大。

惟，惠譽信評首席經濟學家Brian Coulton提醒，各國中央銀行的一連串升息動作，對實體經濟的影響變得更加明顯，「現在只差反映出來的時間而已」。惠譽因此將2024年的全球增長率從2.7％降至2.4％，顧慮的正是美國聯準會和歐洲央行快速升息的滯後影響。

惠譽預測，美國聯邦準備利率將在6月時達到5.5％的峰值，歐洲央行的主要再融資業務利率則將達到4.0％，相較2022年12月的時點，分別向上修訂50個百分位和100個百分位。日本部份，因核心通貨膨脹率創下40年來的最高點，惠譽認為，日本銀行預計再把10年期收益率上限提高50個百分位，達到1％。

目前市場相當關切美歐金融機構連環爆的資金緊張，惠譽認為，在短短15個月內升息525基點終將對活動造成沉重影響，至今仍然預測美國經濟衰退，約從今年第三季開始出現，會比先前預測晚了幾個月，大約在聯邦基金的最高峰之後幾個月。

惠譽最新估測全球經濟增長今、明年幅度。資料來源／惠譽信評

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