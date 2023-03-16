富邦金去年稅後淨利469億 每股盈餘3.54元

富邦金去年EPS 3.54元 稅後淨利與每股盈餘居金控業之冠

富邦金控（16）日舉行法說會，公布去年全年財務數字以及營運狀況。2022年全年富邦金控稅後淨利469.26億元，每股盈餘（EPS）3.54元持續領先金控同業，稅後淨利、每股盈餘雙雙為金控業之冠，連續14年穩居台灣金控業每股盈餘獲利王。截至2022年12月底富邦金控總資產逾10.5兆，淨值5,657億元，普通股每股淨值為37.90元，而在富邦金控子公司富邦人壽於今年1月1日金融資產重分類後，富邦金控淨值增加約700億元，換算普通股每股淨值增加約5.65元。資產報酬率（ROA）以及股東權益報酬率（ROE）分別為0.45％、6.19％。

雖受疫情衝擊、升息效益及資本市場震盪影響，富邦人壽2022年全年稅後淨利655.37億元，獲利排名居業界第一。總保費（TP）、初年度保費（FYP）與續年度保費均位居業界第二。投資資產規模穩定成長，截至2022年12月底總投資資產達4兆5,902億元，在市場大幅震盪下仍維持良好投資績效，外匯部位管控得宜，總投資資產報酬率避險後達4.48％。在投資組合上，現金部位仍維持相對充足水位，將視市場變化伺機布局，以期提升收益。經常性投資收益較去年改善，主要受惠利率走升及台股配息增加。第四季國際資金回流亞洲，帶動台幣等亞洲貨幣升值，已適時增加一籃子貨幣避險。富邦人壽2022年率避險前後之經常性收益率均較去年同期提升。另，雖市場利率快速上升，富壽負債成本僅小幅增加，與投資報酬率相比持續維持正利差，避險後經常性收益率與損益兩平點亦維持正利差。

台北富邦銀行2022年全年稅後淨利227.96億元，較去年同期成長21.8％，資產規模年成長7％達3.33兆元，稅後淨利成長22％達228億元，稅後純益創歷史新高紀錄。台北富邦銀行2022年利息淨收益受惠資產規模成長，年成長11.5％；交易相關收益在匯兌及投資獲利帶動下年增26.6％；受惠韓國現代信用卡投資亦帶動其他淨收益成長表現。整體淨收益為513億元，年增13.8％，亦創北富銀歷年新高。

富邦產險去年稅後淨損399.83億元，若排除防疫保單影響，去年稅後純益為34.7億元。2022年防疫險之直接損失約821億元，自留損失約596億元。排除防疫險之核保利潤，2022年成長37.6％。簽單保費收入成長5.9％，市佔率24.4％，連續41年位居市場第一，雖然投資市場波動，投資績效仍維持穩健，投資報酬率為3.49％。

富邦證券2022年稅後純益為27.44億元，主要受到2022年國際股市震盪，台股價跌量縮之影響。展望未來，富邦證券與日盛證券整併可望發揮效益，將有助各項業務規模與市佔提升，在融資、興櫃業務可望為市場前二大，經紀、複委託業務可望為市場前三大。

（工商時報 陳欣文）

黑天鵝出沒 富壽去年股債少賺近635億元

美國鷹式升息、俄烏戰爭、疫情等黑天鵝相互出沒，2022年股債匯市波動劇烈，富邦金控16日法說會上揭露子公司富邦人壽（合併報表）實現股票資本利得623億元，比前年少逾275億元，去年第三季及第四季都實現債券損失共111億元，全年債券是實現虧損近42億元，因此富壽去年股債實現資本利得比前年少近635億元。

但即便股票資本利得只實現623億元，富壽台灣部分是602億元，年化投報率14.02％，也是壽險去年台股獲利王。

實現資本利得、加上降低投資股票風險、及股市下跌的評價減少，富壽去年底投資台股市值共4,058億元，比前年底少2,275億元，投資占富壽資金比重亦從13.4％降到8.8％，少4.6個百分比，國外股去年底則是有2,485億元，占比5.4％，與前年底2,668億元，占比5.6％，變動相對比台股小。

富邦金表示，去年底富壽帳上現金有2,035億元，占資金的4.4％，算是相對高水位，在市場有機會時即可伺機進場投資，拉高投報率。

富邦人壽去年稅後獲利655億元，是去年壽險全年獲利王，全年資金投報率4.48％，但全年因資本市場波動大，債券因升息跌價，股市亦有回檔，讓富壽可實現資本利得減少，富壽今年1月1日亦已進行金融資產重分類，將其他損益項（FVOCI）下的債券重分類到攤銷後成本（AC），市價改成本列帳，淨值可增加700億元，淨值比可從去年底5.7％拉高到7％以上。

去年第四季新台幣兌美元急速升值，富邦人壽的避險成本也大幅拉高，第三季仍是有匯兌利益131個基本點（1基本點等於0.01百分點），第四季就是匯兌成本拉高到227個基本點，即從獲利貢獻變成負擔，富邦人壽去年第四季亦增加一籃子貨幣避險比重，以降低匯兌成本。

因為去年第四季富壽有實現資本利得，加上部分金融資產評價有上升，去年底淨值下未實現損失1,979億元，比第三季底減少損失428億元。

（工商時報 彭禎伶、陳欣文）

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