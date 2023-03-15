旅遊潮帶旺 2月刷卡衝2,696億

疫後報復性旅遊、消費潮續發燒，國人延續1月刷卡力道，2月刷卡量上衝2,696億元，較去年同期大幅成長18％，並創史上同期新高紀錄，前八大發卡銀行也均創同期新高，排名第一的國泰世華銀當月簽帳金額達458億元、中信銀443億元居第二、玉山銀343億元排名第三。

國泰世華、中信、玉山、台新、台北富邦銀、花旗、聯邦、永豐等前八大發卡行，2月刷卡都創同期新高，八家合計達2,180億元，占總刷卡量的81％。

國泰世華銀指出，2月有情人節及228連假，民眾出遊、聚餐及購物消費需求強勁，同步帶動旅遊業績成長，航空業及旅行社簽帳皆較去年同期成長8倍以上，海外消費簽帳更成長逾100％，國內旅遊亦推升飯店住宿簽帳，同期成長超過70％。

國泰世華銀2月發卡、停卡都爆量，單月發卡逾71萬卡、停卡逾10萬張。主要是Costco聯名卡效應，持有多張好市多聯名卡，換發時也收到同等張數的CUBE卡新卡。

中信銀表示，2月簽帳較去年同期成長20％，已連續五個月創史上同期新高，主要有三大動能，一是今年前二個月海外旅遊交易量就成長70％、較去年同期大增70億元。另二動能是長期布局產業生態圈、經營行動支付綁定。中信銀2月發逾10萬卡，主要來自LINE Pay卡、中油卡／和泰卡、飛航商務卡、百貨聯名卡、現金回饋卡等。

北富銀2月信用卡刷卡金額268億元，較去年同期成長25％，也創同期新高，且成長率為市場第一，主要是海外簽帳成長驚人，尤其日本消費成長達7倍以上，航空消費成長更高達15倍，旅行社消費成長達7倍。同時單月發卡數衝38萬卡，即富邦Csotco聯名卡，上市短短一個半月核卡已近50萬張，預估8月8日正式店內使用前，還將再掀一波辦卡潮。

台新銀2月簽帳達285億元，其海外消費較疫情間呈現翻倍成長，航旅類消費有7倍成長。

永豐銀行2月簽帳金額94億元、創史上同期新高，較去年同期成長7％，即國人旅遊潮簽帳爆發性成長、及卡量持續拓展。當月發卡數逾2.3萬張，主要是永豐魔獸套卡。