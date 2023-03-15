公股行庫首家拍板 臺企銀配發股利0.34元

臺企銀15日下午召開董事會，通過今年股利配發每股0.34元，其中現金股利每股0.1元，股票股利0.24元，由於臺企銀今年獲利較去年倍翻，但今年的股利卻較去年的每股0.47元股利水準縮水，對此臺企銀指出，由於在發放股利時，必須減除股債投資對淨值帶來的影響，包括帳列OCI的已實現損失及未實現損失都要減除，因此儘管2022年獲利較2021年成長約1倍，但股利水準仍反向減少。

臺企銀可說是已上市的6家公股金控、銀行，最早拍板定案股利配發結果的一家，據了解，其他的公股金控在股利配發政策上，也將維持同樣的調性，受到股債評價損失對淨值的影響，今年總股利水準應會少於去年，而包括兆豐金、第一金、合庫金這些旗下銀行位列D-SIBs的金控，今年股票股利配發比重將大舉拉高。

臺企銀在2021年獲利51.26億元，每股稅後盈餘0.66元，2022年獲利101億，每股盈餘1.26元，相約1倍的成長，但在此同時，臺企銀2022年底的每股淨值為12.98元，較2021年底的每股淨值13.13元減少，淨值的變化是影響臺企銀今年股利配發水準和去年獲利大幅成長反向而行的關鍵。倘若以臺企銀現金股利每股 0.1元，以及15日收盤價每股14元計算，現金殖利率大約0.7％。

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