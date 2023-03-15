公股行庫股息縮水？這7檔金融殖利率仍香

立法院財政委員會今（15）日審查公股行庫預算、績效，包括台銀、土銀、合庫、兆豐銀、一銀、華銀、彰銀、台企銀等8大行庫董事長都列席備詢，立委賴士葆就股利政策提出質詢，詢問「今年股利誰比去年好？有的話舉手！」現場各家董座沒人舉手，但皆表態會發股利。

財政部長莊翠雲上任之後，首度赴立院財委會進行業務報告，會後針對矽谷銀行（SVB）倒閉的連鎖效應指出，公股行庫曝險僅有153萬元，且國安基金仍在場內，隨時觀察國內外政經情勢變化，伺機進場穩盤，對台股中長期要有信心。

法人指出，預料Fed升息趨緩，國內金融業對SVB曝險極低，近期台股回檔是漲多修正、過度悲觀看待金融股及全球股市投資氣氛不佳，長期投資仍可放心存股金融股，短期投資者靜待SVB利空消散，再進場操作。

投資專家則認為，若只想做金融股存股，不需要限定操作兆豐金（2886）、華南金（2880）、第一金（2892）、合庫金（5880）、彰銀（2801）等公股行庫，民營金控包括國泰金（2882）、元大金（2885）、中信金（2891）、富邦金（2881）等，或其他商業銀行包括台中銀（2812）、遠東銀（2845）、京城銀（2809）等，現金殖利率都高過公股行庫，且投資效益一樣穩定。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）