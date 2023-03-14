危機入市好時機 墜落天使債券 擁高CP值

掌握絕佳CP值危機入市，投信表示，Fallen Angel債券（墜落天使債券）擁有「價格成長機會」及「票息回收達成高」雙優勢，根據統計，墜落天使債券指數自2005年成立以來，報酬／風險比達0.8，高於投資等級複合債、非投資等級債、新興市場債、美國大型股、美國小型股以及新興市場股，投資組合加入墮落天使債券更能增加勝率。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，雖然美國企業盈餘下滑，但資產負債表仍相當健全，表示降評活動增加，但違約率不會大幅攀升，預估今年將有400至500億美元的墜落天使債券，增加投資機會。

市場預期美國聯準會（Fed）持續升息，拖累近期墜落天使債券表現，但收益率相對提高，目前收益率為7.77％，企業資產負債表健全，違約率不高狀況下利差具吸引力。長期來看，即使企業盈餘面臨挑戰，未來幾年降評活動可能增加，但也可以獲得更多墜落天使債券的投資機會，操作上則建議彈性分批布局，分散市場波動風險。

李怡慧認為，美國墜落天使指數整體平均信評為BB，反觀美國非投資等級債指數平均信評為B，美國墜落天使債券過去十年違約率僅0.62％，遠低於一般美國非投資等級債的1.51％。美國墜落天使債券由於長期比一般美國非投資等級債有較低的違約率，債息回收達成率較一般美國非投資等級債高；因此，長期來看，美國墜落天使債券長期票息報酬亦勝出一般美國非投資等級債。

隨近期債市波動，墜落天使高收益債指數到期殖利率接近8％，根據過去十年經驗，當殖利率高於7％都是相當好的進場時點，持有一年後平均報酬率高達21.4％。