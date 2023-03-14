矽谷銀行敲警鐘，金融市場再起波瀾…法人看非投資級債市 仍有錢力

矽谷銀行敲警鐘，金融市場雖再起波瀾，但今年1月全球投資等級債券資金淨流入創下一年來新高，投資人對投資等級債後市仍具信心，法人認為，即使非投資等級債未來也有利可圖。

瀚亞投資固定收益部主管周曉蘭表示，升息盡頭逐漸浮現，預期將有利投資等級債報酬反轉向上，加上當前殖利率位處五年均值近兩倍的水準；再者，投資等級債基本面健康、信評展望佳、價格在歷史低點，投資等級債具投資價值，長期投資可持續布局收益。

富達投信統計，今年1月全球投資等級債券資金淨流入更創下一年來新高，即使非投資等級債，法人也不悲觀。富達債券團隊指出，2月全球非投資級債券市場報酬率為-1.2％，利差收窄6個基本點，高利率環境和通貨膨脹仍然是造成市場波動的主要因素。但非投資等級債券仍有不錯的票息，因此對非投資級債券市場持正面看法，預期能提供相對於股票更好的報酬。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧認為，受惠通膨數據放緩使市場對今年升息預期下降，且大陸解除防疫封鎖後經濟重啟題材發酵，歐洲為大陸最大貿易夥伴，大陸經濟重啟對歐洲經濟帶來顯著提振。年初以來，歐洲非投資級債券收斂56基本點到至436基本點，帶動債券價格進一步上揚。展望後市，在Fed升息將步入尾聲，公債殖利率由升轉跌趨勢下，非投資級債券有機會在今年出現一波反彈行情。

債券投資可聚焦在有買回機會的債券，看好殖利率高、評價面有吸引力，加碼鎖定報酬，選券上，優先挑選未來二年有穩定現金收入、資產可出售、有銀行放款渠道的發行。