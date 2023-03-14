非投資級債 升息前後有戲唱

美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前放鷹，市場預測3月底可能再升息2碼，除提前反映並等待利率會議結果，投信建議投資人，可利用短線波動，把握長線機會，根據過去歷史經驗，非投資等級債在升息期間前後，皆具表現空間，建議長期持有。

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金經理人陳彥諦表示，即便Fed在短期加大升息強度，或者延長一個月至二個月的升息時間，在經歷40年來最快速升息後，隨著對經濟停滯的影響開始出現，一旦經濟數據不再過度強勁，Fed仍有很高機率需暫緩升息，避免造成未來更大的衰退。

陳彥諦指出，升息循環的尾聲雖延後，但依舊看得到尾巴，反而短線恐慌情緒帶來的市場震盪，是長線走勢的更佳機會。觀察過去升息結束後，非投資等級債一年內除了表現強勁，走勢上也非常穩健，不論從哪個期間切入，歷史報酬幾乎都呈現緩步走升，即便是碰到2000年的網路科技泡沫化造成股災，全球非投資等級債券也能夠扛住市場波動。

陳彥諦認為，一旦反映Fed對市場的干預結束後，環境有利於持續推升非投資等級債，表現穩定且波動不大。非投資等級債基本面強勁、特性適合未來環境，且價值面便宜，統計至3月7日止，美銀美林高收債指數的殖利率為8.62％，具有極佳機會。

富蘭克林華美投信提醒，今年雖然是這波升息最後一哩路，但市場難免有些許波動，建議投資人應該先架構好核心資產部位，不妨將固定收益債券和特別股收益產品納入核心部位，中長期持有，不僅可以分散股票波動度，也可以增加投資組合的收益率。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊強調，今年以來美國非投資等級債券利差持續收斂，且幅度遠大於投資等級債券，反映企業和消費基本面優於預期，預估第二季美國經濟仍可維持增長步伐，則非投資等級債券便可望延續年初之表現。尤其科技債相關企業多具有產業及個別利多優勢。