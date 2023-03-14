金控存股正是時候？這1檔是金控唯一虧損

金控超級法說登場，今（14）日有台新金（2887）、新光金（2888），周四（16日）有富邦金（2881），除了公布去年財報的例行公事，股利發放政策更是焦點之一，市場也會專注壽險股債投資策略與後升息時代的營運展望等議題。

資深股市分析師認為，「金融存股機會來了」，據歷史經驗，長線股價波動都是在股利不如預期，股價反應短線利空，此時正適合長線存股族逆勢增加存股部位，若憂心波動風險，首選公股行庫。

14家金控2月獲利出爐，全體獲利244.07億元，年減超過39％，累計前2月只賺478.97億元，較去年同期15家金控（含日盛金）獲利1,036.23億元，衰退幅度達53.78％，尚未走出去（2023）年內憂外患的陰影。

金控2月獲利依序如下，中信金每股獲利（EPS）0.28元、兆豐金0.27元、元大金0.2元、國泰金0.18元、第一金0.17元、台新金0.14元、永豐金0.13元、華南金0.12元、富邦金0.11元、玉山金0.09元、國票金0.07元、開發金0.05元、合庫金0.1元，新光金為2月份唯一虧損的金控，每股虧0.14元。

金控甫公布的2月獲利概況中，富邦金旗下產險尚未殺出防疫險之亂，2月仍虧損約23億，導致金控單月盈餘僅13億元，累計今年前兩月稅後純益73.92億元，年減80.8％，每股獲利（EPS）為0.6元，單月獲利表現略遜中信金、兆豐金。

就今年以來的獲利表現觀察，富邦金、兆豐金、玉山金、永豐金及合庫金等5家金控，2月獲利都較1月減少，新光金更是連2月單月呈現虧損，累計前2月虧損0.39元。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 黃順德）

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