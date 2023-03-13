美銀行連環爆 保險、投信基金曝險4.725億

近期美國接二連三發生銀行倒閉，金管會統計，國銀、券商對美國矽谷銀行及Silvergate Bank皆無曝險，但截至今年一月底，保險業投資矽谷銀行約新台幣1.5億元、投信基金對於矽谷銀行的曝險金額為新台幣3.18億元，共4.68億元，另外，有3檔投信基金投資Silvergate Bank股票，投資金額合計約新台幣450萬元。

美國銀行近期有三家爆雷，包括：專營加密幣的加密友善銀行Silvergate倒閉，接著是美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）光速倒閉、而規模第二大的加密友善銀行Signature Bank也已由紐約州金融監管機構接管。

銀行局指出，國銀對美國矽谷銀行及Silvergate Bank皆無曝險。

證期局指出，截至今年2月底證券商對矽谷銀行暴險金額為0；另截至今年1月底投信基金對於矽谷銀行之暴險金額為新台幣3.18億元，占全體投信公私募基金規模新臺幣5兆877億元之0.01％；截至今年1月底止，有3檔投信基金投資Silvergate Bank股票，投資金額合計約新台幣450萬元，占全體公私募投信基金規模（5.09兆元）之0.00009％。

保險局指出，經查保險業投資矽谷銀行（Silicon Valley Bank）新台幣1.5億元。

延伸閱讀

看SVB事件發展 央行:不至於引發金融風暴

法人解讀SVB事件 金融市場冰山融化開始

矽谷銀行倒閉衝擊有多大？外資投信3剖析