看SVB事件發展 央行:不至於引發金融風暴

矽谷銀行（SVB）深陷流動性危機，市場憂心恐引發金融風暴，中央銀行官員今（13）日表示，SVB事件與過去雷曼兄弟倒閉情況不同，不至於引發全面性金融風暴；且即使影響層面擴大，我國金融主管機就過去都有足夠經驗，配套措施充足，國人無須擔心。

央行官員表示，國內銀行性質與SVB不同，SVB主要資金來源是新創產業，由於資金配置不佳，導致評價面出現損失，利率上升導致SVB債券發行帶來壓力，導致流動性問題出現、借貸成本上升。

官員指出，相較下，國內銀行主要以散戶、公司戶為主，業務大多以放款為主，投資比重不大，加上國內流動性覆蓋率等規定，經營上相對穩健。

官員進一步說，SVB倒閉與過去雷曼兄弟倒閉，影響層面也不同，目前美國官方以個別案件來處理，應不至於演變為全球性的金融風暴；而美國也擔心後續影響，已表示會保證存戶提領權益，以及銀行定期融資計劃。

至於未來若出現系統性風暴，國內有無能力因應？官員強調，過去金融體系發生問題，國內金融相關主管機關都已有經驗，例如在2008年金融風暴時，對國人存款金額提出保證，其他相關配套措施也很完善，平時相關規範也很嚴謹，國人無須擔心。

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