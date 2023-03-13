法人解讀SVB事件 金融市場冰山融化開始

儘管SVB事件已因為美國聯邦存保公司（FDIC）出面表態會對存款戶「全額保障」而暫時降溫市場衝擊，但法人認為後續效應尚未劃上休止符，其中國內法人機構更用「冰山融化」，來形容SVB倒閉只是揭幕「金融市場冰山融化過程」的開始而已，原本龐大的超額儲蓄就如同冰山一正在去化，金融市場的流動性壓力也會因而增加。

這家法人機構比喻，一旦溫度升高，冰山就會一片片開始剝落，而利率提高、經濟走出疫情正常化，就如同溫度升溫，金融市場的冰山在片片剝落之後，到了某種程度就會開始崩解。法人也指出，除非聯準會停止升息或縮表，否則美國企業或民眾所承受的升息壓力導致手中現金部位不足，將會持續影響金融系統壓力上升。

影響冰山融化的重要原因，在於民眾手中的存款因為升息使開支增加，因此美國金融機構龐大的存款將會慢慢流失。法人對此分析，QT仍在進行，聯準會縮表不僅降低金融體系的貨幣供給，也使存款流失，同時民眾及金融機構先前的龐大存款，都因為疫情期間累積而成，包括了民眾先前累積的過量「超額儲蓄」，但現在隨著經濟正常化，這些超額儲蓄就如同「冰山」一樣，開始進入去化的過程。

法人認為，SVB不會像當年的雷曼兄弟一樣引發骨牌效應的系統性金融風暴，主要有兩大理由包括：一，因為不會有其他機構因為SVB的倒閉而變得更不安全，自然也不會有所謂的「骨牌效應」。

二、SVB倒閉事件的情境，在於其存款原本在短期內大增，但這些新創公司的主要客戶群貸款需求並不高導致被迫配置具有利率風險的商品，且這些主要存戶在近期資金需求又大增，導致SVB不得不出售本來擬持有到期的資產，而且還認列了大幅的虧損，但其他的美國金融機構，並沒有如同SVB這類嚴重失衡的資產負債現象。

但法人指出，新創事業因為SVB倒閉而產生的衝擊則要觀察，因為SVB主要服務對象為創投公司，而且多數並未被FDIC的存款保險覆蓋。

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