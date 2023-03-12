富豪財管發威 規模年翻倍增

國內富豪變多、台商資金回流讓財管2.0大發威，根據金管會公布的最新統計，截至今年1月為止，上億元的富豪財管客戶全台已達3,766人，是去年同期1,711人的2倍，總資產規模衝4,705億元，也是去年同期2,155億元的2倍。

銀行局副局長林志吉表示，因為目前高階資產客戶財管業務正值成長期，銀行也在推動中，有些銀行還調整部門架構，延攬更多專業人才加入，皆有助高資產業務的推展。

金管會2020年開放國銀辦理上億元高資產客戶新財管方案，截至今年1月底，已有八家銀行開辦此業務，其中前三大銀行分別為中信、兆豐、一銀。中信銀不管是客戶數還是規模都最多，有1,291位富豪客戶、資產管理規模1,247億元，其次是兆豐銀的709人、1,040億元，及一銀的457人、708億元。

中信銀、兆豐銀、一銀居前三大，林志吉分析，這三家銀行開辦時間早，且有相當數量潛在客群，商品開發與業務推展積極度高，相關客戶與資產成長快所致，今年沒有新增申請銀行家數。

整體銀行高資產客戶AUM資產配置組合仍以存款、保險占大宗，其中存款為49％、保險占17％、基金占13％、債券占9％、境外結構型商品占4％。