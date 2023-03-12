台新金、新光金打頭陣 金控法說來了

金控法說來了 台新金、新光金打頭陣 富邦金等陸續登場

金控公司法人說明會本周起密集舉行，除了14日打頭陣的台新金與新光金，16日起，包括富邦金、華南金與兆豐金均將陸續登場。各金控除了公布去年財報的例行公事，股利發放政策也是焦點之一。

相較2021年上市金控獲利創史上新高，去年股債雙挫、防疫保單更受大額理賠金額衝擊，股利政策如何兼顧營運資金的充實，以及新年度的展望等，均為近期法說會的重頭戲。

上述業者中，最受矚目的應屬16日舉行法說會的富邦金。去年稅後純益467.18億元較前年大幅衰退67％，每股盈餘3.52元也遠不如上一年的12.49元，因此，相較去年發放3.5元現金股利加上0.5元股票股利的高水準配發內容，今年股利發放情況相當矚目。

富邦金2月自結合併稅前盈餘12.11億元，稅後純益13.08億元，累計今年前2月合併稅前盈餘76.78億元，前2月稅後純益73.92億元，每股稅後純益（EPS）為0.60元。

比較各金控剛公布的2月獲利，富邦金由於防疫險損失高於預期，產險2月仍虧損約23億，導致金控當月盈餘約13億，累計前兩月稅後純益73.92億元，年減 80.8％，每股稅後純益（EPS）為0.60元，雖仍居金控每股獲利王，但整體獲利表現，暫時落後中信金與兆豐金。

對此，富邦金將如何急起直追，特別是防疫險保單政策定調不理賠後，整體獲利與經營策略的表現，最到法人重視。