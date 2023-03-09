全球銷量看增 電動車催油門

全球汽車產業經歷二年半整理後，於2022年下半年開始出現復甦，根據研究機構資料，全球主要車廠2022年第三、四季美元營收年增率分別上升至11.2％、12.8％。拉長時間觀察，汽車產業正進入一波八年至十年新循環，市場預估2023年全球電動車銷量可望達1,375萬輛，後年有望進一步突破2,000萬輛，未來三年行業仍可維持30％複合增速。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，隨其他行業對晶片需求放緩，加上半導體廠商於2023年擴充車用晶片產能，汽車晶片的供應將進一步改善，2023年下半年有望縮短生產瓶頸，2023年全球車市將回到復甦的軌道上。預估全球電動車滲透率持續提升、老舊車齡有換車需求、與美國政策幫助下，整體電動車仍保有3成銷量成長。美國2023年電動車可望享有60％高增長，歐洲預計增長20％，大陸有逾30％成長率。

日盛團隊指出，中長期看電動車高增長確立，後年預計全球電動車銷量突破2,000萬輛，對應電動化滲透率約30％。產業方面，據統計每台電動車半導體搭載率將以每年6.9％增速成長，電源管理、類比IC、ADAS相關晶片在汽車電子的使用上，相較於傳統燃油車，將出現高度增長，可持續關注車用半導體後續發展。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為，環保問題是當務之急，各國政府大力推動節能減碳政策及獎勵方案，其中電動車是最主要的受惠產業。預估美中繼5G競爭後，電動車將成下一波爭雄戰場，也因此造就無限商機。