具產業優勢 科技非投等債聚光

今年以來美國經濟數據普遍強勁，通膨降溫速度出現減慢跡象，市場普遍預期升息將近尾聲，多數聯準會官員持續重申，將進一步升息對抗通膨，市場升息的時間比先前預期來得更長，美債殖利率大幅攀升，引發股債市震盪，但科技非投資等級債券指數今年以來仍交出3.4％的報酬。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，美國利率政策持續緊縮，然而科技債相關企業多具有產業及個別利多優勢，企業持有較多現金及無到期還本壓力，更能抵禦高利率帶來的影響。從評價面觀察，ICE科技非投等債指數利差約為415點，遠高於五年平均約339，殖利率為8.37％，同樣遠高於五年平均值的5.82％，現階段較佳的投資價值與機會浮現。

今年以來非投資等級債利差縮減，主要來自美國企業和消費者基本面持續強於預期，預期第二季美國經濟仍可維持增長步伐，利差可望持續收斂。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，受高利率及貨幣政策不確定性影響，美國非投資等級債券發行量在去年第四季傳統發債旺季，並未出現反彈，且新發行債案多出現折價。但債券價格下跌推高殖利率，從歷史上看，當市場收益率超過達到8％或更高之後的3個月、6個月和12個月，平均未來報酬率分別約為2.5％、4.2％和13.2％。

根據外資專業機構估計，美國非投資等級債券違約率於2023年仍將維持低檔，深具吸引力。

李怡慧強調，美國經濟放緩態勢顯現，若通膨壓力減弱，聯準會放慢升息步伐，今年對債券市場是很好的環境。在衰退及違約風險提高的背景，建議避開相關標的，可增持BB級別低違約風險標的，採取防禦型操作因應市場大幅波動，並聚焦優先或擔保債券、避開低評級債券，操作上可鎖定具備充足流動性、且商業模式穩健企業的優先擔保債。