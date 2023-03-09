美升息近尾聲 非投資等級債有潛力

歷經去年大幅流出後，資金開始回流新興市場。投信法人指出，2018年12月美國聯準會（Fed）最後一次升息時，隔年第二周開始，新興市場債市歷經連續18周資金流入，去年Fed升息後，今年已出現新興市場債市資金流入，近期美國10年期公債殖利率下降，薪資與通膨放緩且低於市場預期，可望支持Fed調降升息步伐，將帶動新興市場非投資等級債券的上攻行情。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝表示，在大陸開放邊境與Fed已接近升息終點的樂觀情緒所帶動下，今年以來新興市場企業債已表現亮眼。新興債後市預期各國央行最鷹派時期已過去，尤其是新興市場央行，因領先Fed開始升息循環，貨幣政策分化有助於抵消已開發國家帶來的不確定性。且大陸防疫政策轉向大開放，有助於亞洲債券表現，看好新興市場債後市表現。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，過去10年科技非投資債券指數平均每月報酬多能穩步上揚，且第一季布局多有不錯的表現。

目前科技非投資債券利差為420個基本點附近、殖利率8.4％皆高於五年均值、評價深具吸引力。

柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人劉文茵認為，受美債殖利率大幅攀升影響，去年全年固定收益初級市場發行量驟減，與前年相較的年減幅約8成。但隨著美國升息步調放緩，利率風險降低可望活絡整體初級市場，預估今年總發行量將較去年成長約9成，淨發行量也較去年成長，但兩者均仍低於長期均值，可望為非投資級債市提供技術性支撐。

野村投信固定收益部主管謝芝朕強調，今年通膨可望大幅走低，Fed將停止升息，債券市場前景趨向樂觀。市場已開始陸續反映債市的利多因素，美國10年期公債殖利率在去年10月來到4.24％，應該就是這波段的高點。無論是從殖利率或是利差來看，信用債券的投資吸引力極佳。