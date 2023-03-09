經濟可望回溫 亞股後市俏

亞股後市展望由大陸經濟牽動，大陸市場強力預期防疫政策放鬆後，加上房地產利多政策不斷加碼，基本面修復的預期提升，今年經濟可望回溫，有望帶動亞洲市場的成長。

台新新興市場機會股票基金經理人李文孝表示，高盛估亞太市場今、明二年經濟成長率皆達4.3％，遙遙領先先進國家及全球。

預期新興亞洲基本面將好轉，目前評價偏低優勢下，新興亞股震盪後仍將持續吸引長線資金。觀察重點在美元及美債殖利率。

隨世界各國更加重視氣候變化問題，電動汽車、電池儲存產品及供應鏈等與可持續發展相關的行業將受到更多關注；國家來看，東協內需動能恢復，出口也在外商製造業加持下而成長，在市場動盪中將勝出，看好大陸、東協為優先考量。

歐義銳榮資產管理亞洲首席執行官兼首席投資官狄寶生（Sean Debow）指出，大陸重新開放邊境，成為未來幾個月亞洲市場驅動力，雙印面對資金輪動抽離，資金回流至大陸，泰國也受惠大陸旅客回流。亞洲科技股受到高庫存、低需求，獲利預期已下修，預期下半年為科技股復甦時機，目前是低價承接好機會，較看好記憶體、高速運算、電動車等相關產業。

富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理人伽坦．賽加爾認為，中產階級的擴大與消費模式的高端化，新興市場消費成長的長期結構性優勢於此較過往任何時候都更加重要。

大陸經濟重啟標誌著一個顯著的轉折點，消費機會也成為投資人關注焦點，去年陸銀存款累積約2.6兆美元資金，中產階級家庭希望動用這些儲蓄來購買體驗、產品與服務，這正在推動所見到的新興市場消費升級趨勢的投資機會。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋強調，近期越南公布的經濟指數，多優於預期，多家銀行也已啟動調降存款利率，透過降低資金成本方式，支持企業，進而減少銀行面對壞帳的風險，越南經濟在政策推行下，長線仍相對看好，股市則受到流動性低迷有所波動，建議投資人以定期定額參與越南長期機會。